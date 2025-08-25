Jutarnja kava sa sjajnim dodatkom

Ako niste znali, postoji jednostavan način da se učinak kave pojača, a uz to obogati i okus. Ova kombinacija ujedinjuje prirodne spojeve iz obje namirnice i može imati snažan učinak na raspoloženje, mozak i zdravlje srca.

Riječ je o dodavanju male količine kakaa u kavu. Flavonoidi i kofein zajedno stvaraju sinergiju. "Kakao je bogat polifenolima, ponajprije flavanolima, a brojni blagotvorni učinci pripisuju se upravo tim spojevima", navodi pregled istraživanja o utjecaju kakaa na zdravlje.

Pokazalo se da konzumacija kakaa može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, metaboličkih poremećaja i upala te povoljno djelovati na živčani sustav i kožu.

Kakao potiče proizvodnju endorfina, serotonina i dopamina

Osim antioksidativnog djelovanja, spoj kofeina iz kave i teobromina iz kakaa pomaže u održavanju stabilne energije i bistre koncentracije. "Kakao prah i čokolada sadrže velik udio flavonoida koji pozitivno djeluju na mozak", navodi jedno istraživanje o neuroprotektivnim učincima kakaa.

Također, kakao potiče proizvodnju endorfina, serotonina i dopamina, a tamna čokolada može imati i prebiotički učinak na crijevni mikrobiom, što dodatno utječe na raspoloženje.

Za srce, flavonoidi iz kakaa dokazano pomažu smanjiti krvni tlak, poboljšati funkciju krvnih žila i povećati razinu "dobrog" HDL kolesterola.

"Istraživanja pokazuju da flavonoidi iz namirnica poput kakaa, jabuka, čaja i bobičastog voća imaju neuroprotektivne učinke", navodi jedan znanstveni pregled. Stručnjaci savjetuju da se u šalicu kave doda do jedne žličice čistog, nezaslađenog kakaa, najbolje nakon što se kava malo ohladi, kako bi se očuvali flavonoidi.

Sve u svemu, probajte odmah ;)