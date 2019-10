Neki od nas trebaju manje sna, kako to?

Kad ne spavamo dovoljno, ne samo da smo umorni, nego je i organizam podložniji bolestima. Tako je kod većine ljudi, ali ima i onih kojima je zaista tek nekoliko sati noćnog sna sasvim dovoljno da dobro funkcioniraju i da ne trpe posljedice na zdravlje.

"Ljudi kojima treba manje sna, spavaju puno učinkovitije. Što god san čini našem tijelu, kod većine mu treba osam sati da to provede, dok kod je kod ovih ljudi potrebno četiri do šest sati. Kad otkrijemo u čemu je tajna, moći ćemo to znanje primijeniti kako bismo pomogli drugima", kaže za portal Live Science profesorica neurologije i jedna od autorica studije na miševima Ying-Hui Fu.

Prema istraživanju provedenom na Kalifornijskom sveučilištu i objavljenom u časopisu Science Translational Medicine odgovor se najvjerojatnije krije u našoj DNK.

Znanstvenici su miševe podvrgnuli laboratorijskim testovima.

Prvo su kod njih identificirali genetsku mutaciju, a potom namjerno kod jedne skupine miševa napravili grešku u genetskom zapisu.

Ti su miševi trebali manje sna od ostalih, bolje su pamtili i nisu imali nikakvih nuspojava zbog manjka sna.

Iako lijekovi s ovakvim učincima vjerojatno nikada neće biti na tržištu, ideja je jako privlačna - popijemo tabletu i spavamo manje, bez nuspojava i umora.

Mnogi ljudi misle da im je dovoljno pet sati sna tjedno pa ostatak nadoknaditi vikendom, no varaju se. "Vaša percepcija je iskrivljena kad premalo spavate, zato ni ne primijetite da vaš učinak nije na razini", kaže Ying-Hui Fu.