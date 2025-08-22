Nazovimo ju pravim imenom: VAGINA

Kad govorimo o ženskom intimnom zdravlju, riječ vagina i dalje kod mnogih izaziva nelagodu. Umjesto da je izgovorimo, koristimo izraze poput "tamo dolje", "ženski dijelovi" ili je jednostavno izbjegavamo spomenuti. Ali ako je ne možemo ni imenovati, kako ćemo je razumjeti, brinuti se o njoj ili o njoj govoriti bez srama? Intimina, brend posvećen ženskom intimnom zdravlju, poziva vas da je nazovete onako kako zaslužuje: vaginom.

Vagina: možda i najfascinantniji dio ljudskog tijela

Mnogi (i muškarci i žene) misle da riječ "vagina" označava sve što se nalazi "dolje". Ali nije baš tako jednostavno! Vagina je mišićna, elastična cijev koja povezuje maternicu s vanjskim dijelom tijela, odnosno vulvom. Njome izlazi menstrualna krv, dolazi beba na svijet ili se, primjerice, koristi menstrualna čašica. Zahvaljujući svojoj elastičnosti, može se proširiti i do 200% kako bi "prihvatila" penis, tampon, čašicu, pa čak i dijete. Uz to, prirodno je blago kisela i pravo je utočište za zdrave bakterije. Možda zvuči čudno, ali to je dobra stvar.

Praznine u znanju

Iako živimo u digitalnom dobu, mnoge žene još uvijek ne poznaju dovoljno vlastito tijelo. Istraživanje koje je provela Intimina pokazalo je da je gotovo svaka četvrta žena krivo označila vaginu na dijagramu, dok njih 46% nije znalo ispravno identificirati cerviks. Više od polovice zamijenilo je maternicu s nekim drugim organom, a zablude o menstruaciji bile su podjednako zabrinjavajuće, neke su je opisale kao "resetiranje tijela" ili čak kao način na koji mokrimo. Jedna od deset žena vjerovala je da menopauza jednostavno znači "napuniti 40 godina".

Ovo nisu trivijalni podaci, to su temeljna znanja o vlastitom tijelu. Nepoznavanje istih može utjecati na zdravlje, udobnost, samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti. Zašto taj jaz u znanju i dalje postoji? Zato što nas još uvijek uče da šutimo, sramimo se i trpimo. A zapravo poznavanje svog tijela nije sramotno, nego osnažujuće. Omogućuje nam da progovorimo, potražimo pomoć i osjećamo se dobro u vlastitoj koži.

Užitak je (velik) dio ove priče

Uzmimo za primjer G-točku. To je osjetljivo područje smješteno oko 2,5-5 cm unutar vagine, na prednjem zidu. Neke žene smatraju ga posebno osjetljivim i izvorom snažnog užitka, posebno kad ga stimulira partner, prsti ili osobni masažer. Za druge, jedva da ga i primijete. Neki znanstvenici čak smatraju da G-točka nije zasebna struktura, već produžetak klitorisa. Poanta? Svako tijelo je drugačije. A upoznavanje vlastitog tijela traži vrijeme, znatiželju i otvorenost.

Jednako važan dio ženske intime su mišići dna zdjelice, oni podupiru mjehur, crijeva i maternicu. S godinama, trudnoćom ili nedostatkom vježbanja ti mišići mogu oslabjeti, što vodi do inkontinencije ili smanjene osjetljivosti tijekom seksa. Ali redovitim izvođenjem Kegelovih vježbi, moguće ih je ojačati i održavati zdravima. Bonus? Jači orgazmi. Ako vam treba dodatna motivacija, evo je.

Menstrualno zdravlje je važno i neizbježno.

Intimina već godinama aktivno radi na tome da stvori prostor za otvoren razgovor o menstruaciji i svim izazovima koje ona donosi. Kroz edukaciju, podršku i inovacije, nastoji stvoriti sigurno mjesto za sve žene i djevojke da uče, dijele i brinu o svom zdravlju. Jedna od glavnih inovacija? Menstrualne čašice. Intimina je razvila široku paletu menstrualnih čašica kako bi svaka žena mogla pronaći onu koja joj savršeno odgovara. Čašica je fleksibilna, silikonska posudica medicinske kvalitete koja se nosi unutar vagine i skuplja menstrualnu krv. Čašice brenda Intimina nude do 8 sati zaštite, mogu se višekratno koristiti, izrađene su od 100% medicinskog silikona i ekološki su prihvatljive.

Kako su posljednjih godina menstrualne čašice postale sve popularnije kao održiva i povoljnija alternativa jednokratnim ulošcima i tamponima, važno je prepoznati i njihov utjecaj na žensko zdravlje i dobrobit. Korištenjem čašica žene preuzimaju kontrolu nad svojim tijelom, štede novac i smanjuju ekološki otisak. Intimina je ponosna što je dio te promjene.

Vagina nije riječ koju treba šaptati. Nije nešto što treba skrivati, ignorirati ili doživljavati s nelagodom. To je moćan, neizostavan dio našeg tijela povezan sa zdravljem, seksualnošću i identitetom. Zato prestanimo zaobilaziti ovu riječ. Nazovimo je onako kako zaslužuje: VAGINA. I proslavimo sve što ona jest i sve što može.