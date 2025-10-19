Naxatras promovira novi album u četvrtak u Močvari

Solunski psihodeličari Naxatras još jednom dolaze omađijati zagrebačku publiku, a ovom će prilikom u četvrtak, 23. listopada u Močvari promovirati hvaljeni "V" koji je svjetlo dana ugledao u veljači ove godine. Pretprodajna cijena ulaznica je 24 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba, a na dan će koštati 27 eura ako ih ostane. Fizički primjerci dostupni su u Dirty Old Shopu. Early bird kontingent je rasprodan.

Ulaznice: https://bit.ly/4dNdlGj

Satnica

20:00 Ulaz

21:00 Naxatras

„Jako se veselimo povratku u Zagreb, tu se već pomalo osjećamo kao kuće. Ovaj put promoviramo naš najnoviji album. Reakcije na njega su sjajne, ali koncerti i sviranje uživo su ipak nešto drugo. Nadamo se da će se i publici svidjeti te da će kao i dosad, to biti još jedna večer za pamćenje. Vidimo se u četvrtak u Močvari", izjavili su uvijek dobro raspoloženi momci iz Naxatrasa ususret koncertu.

John Delias na gitari, Kostas Harizanis na bubnjevima i vokal John Vagenas na basu, trio je koji je prije 14 godina oformio ovaj psihodelični hard rock bend iz Soluna. Prvi album "Naxatras" objavili su 2015. godine. Istog trena je postao veliki hit na Youtubeu pa se može reći da je jedno od najpopularnijih izdanja tog žanra uopće.

Uslijedili su album "II" gdje su stilski više zagazili u eksperimentalni space rock i "III" koji je pokupio brojne pohvale od kritike i publike. Na četvrtom albumu, koji je svjetlo dana ugledao krajem veljače 2022. godine, na klavijaturama im se pridružio multiinstrumentalist Pantelis Karganas, a odmah su bile primjetne i značajne stilske promjene.

Na svom najnovijem izdanju, "V" (2025.), Naxatras su napravili hrabar iskorak, proširujući sastojke svog zvuka, šireći utjecaje i uključujući ne samo klasične elemente progresivnog rocka iz 70-ih, već i začine world musica i elektroničke elemente.Bend je razvio reputaciju po energičnim live nastupima, kombinirajući elemente psihodeličnog/progresivnog rocka, stonera, funka, jazza, elektronike i istočnjačke glazbe, uz hipnotizirajući video zid koji pruža potpuno osjetilno iskustvo. Održali su brojne turneje i nastupali u većini europskih zemalja, uključujući renomirane festivale poput Desertfesta, Ozore i Dunajama, kao i turneju po Australiji.

Momci iz Naxatrasa prodali su više od 20 tisuća vinilnih ploča i CD-a, kao i tisuće komada merch proizvoda - sve u vlastitom izdanju i financirano privatnim sredstvima. Uspjeli su zadržati svoj nezavisni DIY duh, dok je kvaliteta produkcije njihovih albuma, videospotova i merchandisea uvijek na visokoj razini. Njihova izrazito originalna djela postoje u vlastitom svemiru - i konceptualno i estetski.

Posljednji nastup u Močvari bio im je fantastičan pa se nešto slično možda može očekivati i ovaj put. Dan nakon bend će nastupiti u beogradskom Dorćol Platzu, također u organizaciji Hangtime Agencyja, a 25.10. imat će nastup u Nišu, točnije u klubu Istina Mašina.