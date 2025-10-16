Britanski post-punkeri shame ponovno u Zagrebu

Od prvih nastupa po londonskim underground klubovima 2014. do danas, shame su izgradili reputaciju jednog od najuzbudljivijih bendova svoje generacije te su redefinirali zvuk suvremenog britanskog post-punka. Pjevač Charlie Steen, gitaristi Eddie Green i Sean Coyle-Smith, basist Josh Finerty te bubnjar Charlie Forbes poznati su po energičnim i kaotičnim svirkama, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Nakon hvaljenog debija Songs of Praise (2018.), koji ih je lansirao na međunarodnu scenu i albuma Drunk Tank Pink (2021.) s kojim su se popeli na visoko osmo mjesto britanske ljestvice najprodavanijih albuma, albumom Food for Worms (2023.) pozicionirali su se i na svjetskoj sceni. U Zagreb dolaze s upravo objavljenim albumom Cutthroat - novim materijalima još žešćeg zvuka i beskompromisnih tekstova!

Ulaznice za koncert shame u Močvari 22. listopada s početkom u 21 h dostupne su isključivo putem službenog INmusic festival webshopa, po cijeni od 20 EUR (+ troškovi transakcije). Cijena ulaznice na dan koncerta, na ulazu Močvare, iznosit će 25 EUR. Vrata Močvare otvaraju se u 20 h.