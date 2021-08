Namirnice koje su bolje sirove

Sirova hrana zvuči lagano grozno, no kad malo zagrebete po takvoj izjavi, zapravo ćete se naći u raju voća i povrća.

Zašto? Zato što je bolje i zdravije jesti zdravo, a ne kuhano ili pečeno jer ćete tako dobiti najbolje od nutrijenata koji se kriju u tim plodovima.

Pa da vidimo što propuštate...

Ananas - zapečeni ananas ili ananas s roštilja je prava poslastica, ali ovo voće nudi najveće zdravstvene prednosti kada se jede sirovo. Svježi sok od ananasa odličan je za ublažavanje upala, piše The Healthy.

>> Zašto bi trebalo jesti sirovu hranu >>

Brokula - brokula sadrži velike količine antioksidativnog spoja zvanog sulforafan, koji može pomoći u sprječavanju raka, dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, upala, depresije i drugih štetnih zdravstvenih stanja. Studija objavljena 2008. u časopisu Journal of Agricultural Food and Chemistry pokazala je da naša tijela brže apsorbiraju sulforafan kada brokulu jedemo sirovu, a ne kuhanu. Druga studija iz 2009. godine poakzala je da se kuhanjem ili prženjem ovog povrća smanjuju količine vitamina C koji brokula sadrži.

Borovnice - borovnice su pune antioksidansa koji se zovu flavonoidi, a najviše prednosti od ovog voća dobit ćete ako ih jedete sirove. Studija iz 2014. godine objavljena u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry pokazala je termička obrada borovnica smanjuje razinu polifenola.

>> Koja je hrana najbolja - sirova ili kuhana >>

Cikla - cikla se može jesti sirova, a puna je zdravih hranjivih tvari, poput pet osnovnih vitamina, kalcija, željeza, kalija i proteina. Cikla sadrži i dosta vlakana. No, kuhanjem ovo povrće gubi oko 25 posto folata i drugih vitamina i minerala.

Češnjak - češnjak također ima antitrombocitna sredstva, a to znači da i na njegova svojstva utječe toplina. Studija iz 2019. godine objavljena u časopisu Journal of Food Process Engineering pokazala je da toplina inaktivira enzim aliinazu koji se nalazi u češnjaku. Kuhanje češnjaka 20 minuta potpuno je potisnulo antibakterijsko djelovanje, a samo jedna minuta zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici uništila je u potpunosti njegova svojstva koja pomažu u brobi protiv raka.

Luk - luk ima niz zdravstvenih prednosti, uključujući i velike prednosti u borbi protiv raka, zahvaljujući visokim koncentracijama flavonoidnog kvercetina. Sirovi luk dodatno pojačava svojstva, a kuahnjem se smanjuje djelovanje fitokemikalija u luku koji se bori protiv raka. Osim toga, luk sadrži antitrombocitna sredstva koja mogu spriječiti kardiovaskularne bolesti. Studija objavljena u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry pokazala je da ta svojstva luka slabe kad se luk zagrijava ili peče u pećnici.

Kelj - kelj sadrži spojeve koji se zovu glukozinolati, a kada dođu u kontakt s enzimom mirozinazom, pretvaraju se u drugačiji spoj koji se bori protiv bolesti. no, studija iz 2016. godine pokazala je toplina inaktivira mirozinazu. Dakle, kuhani kelj nema ista svojstva u borbi protiv bolesti kao sirovi kelj.