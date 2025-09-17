Nakon otvorenja ureda u Zagrebu je sada otvoren i ured u Milanu

Mala i srednja poduzeća čine okosnicu talijanskog gospodarstva. Prema podacima ISTAT-a za 2024., u zemlji posluje više od 5 milijuna tvrtki, od čega oko 4,9 milijuna spada u kategoriju MSP-ova. Taj vitalni sustav često se suočava s ključnim izazovima, poput širenja na inozemna tržišta ili generacijske tranzicije. Ne iznenađuje stoga što istraživanje CNA pokazuje kako više od polovice mikro i malih poduzeća (54,5%) u budućnost gleda s neizvjesnošću.

U tom kontekstu, Marktlink - međunarodna neovisna tvrtka specijalizirana za transakcije spajanja i preuzimanja (M&A), s više od 25 godina iskustva i više od 1.500 zaključenih transakcija - odabrala je Milano za otvaranje svog prvog ureda u Italiji.

Ured će voditi Gianluca Magonio kao Managing Partner za Italiju, zajedno s Lorenzom Guerrinijem i Marcom De Pascalisom, direktorima s bogatim iskustvom u sektoru. Njihova misija je staviti znanje i viziju u službu poduzetnika i investitora, domaćih i međunarodnih, kako bi omogućili M&A transakcije koje podupiru rast, generacijsku smjenu i druge ključne faze životnog ciklusa poduzeća.

Tako od danas Marktlink ima 21 ured u 9 zemalja. Marktlink se bavi isključivo M&A transakcijama. Nudi potpunu podršku - od pripreme za prodaju i alata za procjenu vrijednosti, preko programa "exit-readiness" koji maksimiziraju vrijednost poduzeća, pa sve do vođenja procesa prodaje i pronalaska odgovarajućeg kupca.

Istovremeno, Marktlink podržava investitore i kompanije koje žele rasti putem ciljane akvizicije, uključujući pronalazak meta te vođenje svih faza transakcije do samog zatvaranja. Uz to, razvija odnose s fondovima private equityja i venture capitala, jačajući pritom poduzetničku i proizvodnu strukturu Italije.

"Talijanske tvrtke, osobito MSP-ovi, prolaze kroz povijesnu transformaciju koja sve više privlači pažnju domaćih i stranih investitora: neke šire svoja tržišta, druge prolaze generacijsku smjenu. Marktlink je osnovan upravo s tim ciljem - staviti poduzetnike u središte i stvoriti vrijednost za njihovu budućnost i budućnost njihovih investitora", izjavio je Gianluca Magonio, Managing Partner Marktlink Italije.

"Otvaranje talijanskog ureda važna je prekretnica u razvoju našeg europskog rasta: lokalni pristup uz međunarodnu podršku, osmišljen da pomogne poduzetnicima i investitorima u transakcijama spajanja i preuzimanja." Dino Bendeković direktor Marktlink Adriatic s uredom u Zagrebu

"Snažno vjerujemo u naš osobni i proaktivan pristup M&A procesima. Želimo biti partner poduzetnicima i investitorima te im pomoći da promjene pretvore u prilike", dodao je Lorenzo Guerrini, Director Marktlink Italije.

"Internacionalizacija je danas ključna strateška poluga. S Marktlinkom možemo ponuditi talijanskim tvrtkama ne samo lokalno iskustvo, već i pristup rastućoj europskoj mreži, s kompetencijama i alatima potrebnim za globalnu konkurenciju. To je konkretna prilika koju želimo odmah staviti na raspolaganje poduzetnicima i investitorima", zaključio je Marco De Pascalis, Director Marktlink Italije.

Niek Derks, Partner Marktlinka, istaknuo je:

"Male i srednje tvrtke predstavljaju ključnu komponentu talijanskog gospodarstva, zauzimajući još značajniju ulogu nego u drugim europskim zemljama. Uvjereni smo da su Gianluca, Lorenzo i Marco idealni partneri za vođenje ove faze: njihovo bogato iskustvo u M&A sektoru i dubinsko poznavanje talijanskog poduzetničkog okruženja jamstvo su stvaranja konkretne vrijednosti za poduzetnike i investitore te dodatnog jačanja rasta Marktlinka u južnoj Europi."