Dmexco 2025 Croatia

S ovim globalnim lansiranjem, SQUID Ads sada pruža doseg diljem Europe, Azije, Afrike, Latinske Amerike i Kine, omogućujući brendovima da dopru do publike na širokom području-kroz regije i unutar država. Oglašivači dobivaju vidljivost u pregledniku i na minus-jednom zaslonu, što su vrhunske pozicije koje privlače pažnju korisnika tijekom njihovih svakodnevnih digitalnih putovanja.

SQUID Ads isporučuje kampanje u sigurnom okruženju za brend kroz partnerstva s vodećim izdavačima diljem svijeta, osiguravajući da se poruke pojavljuju uz pouzdan, visokokvalitetan sadržaj.

Pokrenut dubokim poznavanjem preferencija i ponašanja korisnika, SQUID Ads omogućuje oglašivačima da pokrenu visoko ciljne kampanje koje odjekuju s individualnim interesima i demografijom.

Kako bi se zadovoljili različiti marketinški ciljevi, SQUID Ads podržava širok spektar formata - od performansno orijentiranih pozicija koje donose trenutne rezultate do rješenja za izgradnju brenda koja jačaju dugoročnu svijest.

"Zahvaljujući našem feedu koji je unaprijed instaliran na sve veći broj vodećih Android uređaja, SQUID Ads omogućuje oglašivačima dosezanje publike na velikom obimu diljem različitih regija i tržišta," rekao je Johan Othelius, CEO u SQUID-u.