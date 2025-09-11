Tri pogleda, jedna regija

Industrija podatkovnih centara u jugoistočnoj Europi nalazi se na važnoj prekretnici. Na nedavnoj konferenciji o podatkovnim centrima u Sloveniji, tri vodeća stručnjaka - Branko Jovanović, viši voditelj projekata za podatkovne centre u tvrtki ADVANT i predsjednik Sekcije za IT infrastrukturu i podatkovne centre (SITIP) pri Gospodarskoj komori Slovenije (GZS), Jelena Pejković, direktorica prodaje za Zapadni Balkan u tvrtki Schneider Electric (odjel Secure Power) i George Dritsanos, potpredsjednik Secure Powera za srednju i istočnu Europu pri Schneider Electricu - iznijeli su svoja razmišljanja o tome kako se javni projekti, regionalna suradnja i inovacije koje pokreće umjetna inteligencija (UI) udružuju i transformiraju budućnost industrije podatkovnih centara na Zapadnom Balkanu i šire u CEE regiji.

Transformacija potaknuta javnim sektorom

Branko Jovanović (viši voditelj projekata za podatkovne centre, ADVANT & predsjednik SITIP, GZS)

Branko Jovanović istaknuo je ulogu javnog sektora u jačanju nacionalne infrastrukture. „Ove godine proveli smo više strateških projekata digitalizacije u javnom sektoru", rekao je, govoreći o inicijativama usmjerenima na sigurni suverenitet podataka, energetsku učinkovitost i širenje modularnih podatkovnih centara.

Također je izrazio zadovoljstvo nastavkom suradnje sa Schneider Electricom, koji ostaje pouzdan partner usklađen s njihovim strateškim ciljevima. Njihova snažna prisutnost na tržištu i podrška partnerske mreže znatno doprinose učinkovitosti zajedničkih projekata. „Snažna partnerstva nisu opcija - ona su temelj", naglasio je. „Naša je vizija ojačati položaj Slovenije kao digitalnog čvorišta u regiji, temeljenog na otpornosti, zelenoj energiji i skalabilnoj infrastrukturi."

Od rascjepkanosti prema integraciji: Izgradnja regionalnog zamaha

Jelena Pejković (direktorica prodaje za Zapadni Balkan, Schneider Electric - Secure Power)

Jelena Pejković predstavila je širu regionalnu perspektivu i istaknula važnost prekogranične suradnje putem Schneider Electrica. „Tržišta Zapadnog Balkana još su uvijek rascjepkana, no preko Schneider Electrica razmjenjujemo dobre prakse, usklađujemo standarde i zajednički nastupamo na europskoj sceni", istaknula je.

Naglasila je dva razvojna događaja u regiji:

Hrvatska: Ulazak globalnih aktera poput Digital Realtyja, što pokazuje rastuće povjerenje investitora.

Slovenija: Snažne državne inicijative za razvoj u regionalno središte podatkovnih centara i digitalnih inovacija.

„To što smo dio Zapadnog Balkana ne znači da nismo uključeni u srednjoeuropski i istočnoeuropski ekosustav", dodala je. „Dio smo šireg luka inovacija - učimo od razvijenijih tržišta poput Mađarske i Poljske, dok istovremeno gradimo vlastiti put."

Također je naglasila priliku za regionalno vodstvo u primjeni rubne umjetne inteligencije (edge AI), osobito u sektorima u nastajanju poput javne uprave, zdravstva i logistike.

Regionalna perspektiva: Snaga povezivanja i razmjene znanja

Pejković je ponovno istaknula potrebu za snažnom regionalnom platformom. „Zapadni Balkan ima ogroman potencijal, no tržišta su fragmentirana. Schneider Electric omogućuje razmjenu najboljih praksi - ne samo tehničkih, već i regulatornih i poslovnih", rekla je.

Još jednom je spomenula ključne događaje: dolazak velikih igrača poput Digital Realtyja na hrvatsko tržište i rast slovenskog tržišta kroz održive i modularne investicije. „Zapadni Balkan nije izoliran - dio smo šire srednje i istočne Europe i imamo priliku učiti od razvijenijih tržišta poput Mađarske i Poljske", zaključila je.

Umjetna inteligencija, infrastruktura i konkurentska prednost

George Dritsanos (potpredsjednik Secure Power za srednju i istočnu Europu, Schneider Electric)

George Dritsanos dao je tehnološku perspektivu. „Umjetna inteligencija nije samo alat - ona je strateški sloj konkurentnosti za podatkovne centre", rekao je.

Istaknuo je uspješne projekte poput Heraklion-1 na Kreti, kojim upravlja Digital Realty, dok je Schneider Electric osigurao cjelovita infrastrukturna i energetska rješenja. Projekt je dovršen u manje od 12 mjeseci korištenjem unaprijed proizvedenih modula, što je skratilo vrijeme izgradnje za 30 %, a ujedno su implementirani visokoefikasni sustavi s minimalnim utjecajem na okoliš.

Na temelju iskustava iz Grčke, Poljske i Izraela, Dritsanos je usporedio spremnost regija:

„Zapadni Balkan ima vrhunski inženjerski kadar, ali kako bismo dostigli zrelost srednjoeuropskih i istočnoeuropskih tržišta, potrebno je ubrzati ulaganja u infrastrukturu, pojednostaviti dozvole i izgraditi povjerenje u lokalne operatere."

Kao područja za neposredni rast naveo je hibridne AI-platforme u oblaku i sustave s GPU bazama podataka. „Ako uskladimo politiku, ljudske resurse i infrastrukturu, ova regija može napraviti veliki iskorak prema sljedećoj generaciji podatkovnih usluga", dodao je.

Tri pogleda - iz javnog sektora, regionalnih savezništava i globalnih tehnoloških partnera - vode prema istom zaključku: budućnost razvoja podatkovnih centara na Balkanu leži u sinergiji. Inicijative koje povezuju, osnažuju i internacionaliziraju regiju bit će ključne za izgradnju konkurentnog, održivog i tehnološki naprednog ekosustava podatkovnih centara u godinama koje dolaze.