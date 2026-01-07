HELL ENERGY je tu već 20 godina

Mađarski HELL ENERGY u 2026. godini obilježava 20 godina uspješnog poslovanja. Tijekom dva desetljeća, HELL je izrastao iz lokalnog mađarskog projekta u snažnog međunarodnog igrača, čiji su proizvodi danas dostupni u više od 60 zemalja svijeta, a na brojnim tržištima zauzimaju vodeće tržišne pozicije, uključujući i Hrvatsku. Ova značajna obljetnica predstavlja ne samo važnu prekretnicu u razvoju brenda, već i snažnu potvrdu uspjeha poslovne priče iz Mađarske. U Hrvatskoj je HELL prisutan od 2014. godine, a lidersku poziciju na našem tržištu preuzeo je još 2022. godine.

Povodom obilježavanja 20. godišnjice, HELL ENERGY predstavio je obljetnički film koji donosi pregled najznačajnijih trenutaka u razvoju brenda - od lansiranja 2006. godine do današnje snažne međunarodne prisutnosti i proizvodnje na svjetskoj razini. Zaštitno lice filma je Michele Morrone, zvijezda globalne kampanje brenda, čija karizma i snažna osobnost autentično prenose dinamiku, energiju i visoke standarde kvalitete po kojima je HELL prepoznatljiv.

Film vodi gledatelje kroz najvažnije faze rasta brenda, uključujući osvajanje pozicije tržišnog lidera u Mađarskoj već do 2010. godine, kao i povijesni iskorak na međunarodnu scenu. Kao vrhunac globalnih marketinških aktivnosti, HELL ENERGY postao je prva mađarska tvrtka koja se pojavila u svijetu Formule 1, ostvarivši dvogodišnje sponzorsko partnerstvo s momčadi AT&T Williams Formula 1.

Kvaliteta je od samih početaka temelj poslovne filozofije brenda HELL - ne kao obećanje, već kao sustavno i strateški izgrađen koncept. Jedna od ključnih prekretnica u tom smjeru ostvarena je 2017. godine, puštanjem u pogon tvornice QUALITY PACK za proizvodnju aluminijskih limenki za pića. Ovim strateškim ulaganjem dodatno su unaprijeđeni sigurnost opskrbe i kontrola kvalitete, čime je HELL ENERGY osigurao snažnu i prepoznatljivu poziciju na globalnom tržištu.

Razvoj brenda HELL ENERGY u 2024. godini dosegnuo je novu fazu rasta. Puštanjem u rad novog proizvodnog pogona, tvornički kompleks kompanije u Szikszóu proširen je na ukupno 83 hektra, čime su dodatno ojačani proizvodni i logistički kapaciteti. Opseg proizvodnje jasno potvrđuje razmjere ovog ulaganja - HELL ENERGY danas raspolaže kapacitetom za proizvodnju do 4 milijarde aluminijskih limenki za pića te čak 6 milijardi punjenih gotovih proizvoda godišnje. Paralelno s infrastrukturnim razvojem, brend nastavlja jačati svoju međunarodnu poziciju, a HELL proizvodi trenutačno su dostupni na više od 60 tržišta diljem svijeta.

Odabir zaštitnog lica obljetničkog filma u potpunosti je usklađen s vrijednostima i porukama koje brend HELL ENERGY kontinuirano komunicira. Michele Morrone, koji je već imao istaknutu ulogu u globalnoj kampanji brenda i ovoga je puta prepoznat kao snažan simbol međunarodnog karaktera HELL-a. Sukladno komunikaciji brenda, njegov pojava i javna percepcija prirodno se uklapaju u svijet HELL ENERGY-ja, koji se temelji na inovativnim rješenjima, dinamičnom pristupu i beskompromisnoj kvaliteti.

„Najteže pitanje kod obljetničkog filma nije bilo što prikazati, već kako mu dati stvarnu vrijednost. Za HELL je odgovor tijekom ovih 20 godina bio jasan - to su ljudi. Oni koji svakodnevno grade, razvijaju i predstavljaju brend, kao i oni koji biraju HELL diljem svijeta. Michele Morrone ovoj ideji daje međunarodnu dimenziju jer utjelovljuje razinu koju je HELL danas dosegnuo", izjavila je Adrienn Popovics, direktorica međunarodnih komunikacija i marketinga u HELL-u.

Priča o brendu HELL ENERGY temelji se na vjeri u jasnu viziju, odlučnosti i kontinuiranom razvoju, kao i na poslovnoj filozofiji koja ne prihvaća prosječnost kao konačni cilj. Ovu energiju i razvojni zamah vjerno prenosi obljetnički film koji, kroz dinamičan ritam, snažne vizualne elemente i izraženu emotivnu dimenziju, prikazuje put brenda od njegovih početaka do današnje pozicije jednog od vodećih mađarskih brendova na međunarodnoj poslovnoj sceni.

Dvadeseta obljetnica brenda HELL ENERGY nadilazi puko obilježavanje datuma te predstavlja zajedničku priču svih koji su tijekom protekla dva desetljeća sudjelovali u njegovu razvoju. Ona pripada zaposlenicima i timovima koji svakodnevno stoje iza brenda, kao i potrošačima koji HELL biraju iz dana u dan na tržištima diljem svijeta. U tom kontekstu, obljetnički film ne donosi samo retrospektivu dosadašnjih uspjeha, već služi i kao jasan pokazatelj smjera budućeg razvoja. Nakon ostvarenih prekretnica i postignuća iz prethodnih godina, HELL ENERGY ulazi u novo poglavlje svog rasta, razvoja i međunarodnog širenja.

HELL ENERGY - 20 godina. Zajedno. I tek smo na početku.