Marktlink je već drugi put za redom nagrađen kao najbolja M&A kuća...

Marktlink je ponosan što može objaviti da je na prestižnoj M&A Awards ceremoniji u Amsterdamu (Beurs van Berlage) ponovno primio nagradu za Najbolju M&A kuću u segmentu srednjeg tržišta - Best M&A House Mid-Market. Ova nagrada potvrđuje dugogodišnju izvrsnost tvrtke u savjetovanju klijenata u procesu spajanja i preuzimanja te je priznanje za rad koji svakodnevno obavljamo s našim klijentima i partnerima diljem Europe.

M&A Awards su jedan od najprestižnijih događaja u industriji spajanja i preuzimanja u Nizozemskoj i šire, na kojem se okuplja više od 1.000 vodećih profesionalaca iz M&A zajednice, a dodjeljuju se nagrade u različitim kategorijama za najbolje transakcije, savjetnike i M&A kuće.

Ova nagrada je prije svega kompliment cijelom Marktlink timu. Energija, stručnost i entuzijazam s kojima svakodnevno grade svoju ponudu i međunarodni rast zaista čine razliku. Zahvaljuju svim kolegama u 19 međunarodnih ureda, partnerima i savjetnicima koji su svojim doprinosom omogućili još jednu ovakvu potvrdu kvalitete.

Ova nagrada dodatno potvrđuje Marktlinkovu misiju da bude najbolji partner poduzetnicima u segmentu srednjeg tržišta, vodeći ih kroz možda jednu od najvažnijih transakcija u njihovim poslovnim ciklusima. Stručnjaci u Marktlinku nastavljalju svakodnevno raditi na tome da dodatno profesionaliziraju M&A industriju i učine je dostupnom poduzetnicima širom Europe.