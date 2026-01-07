Venezuela i nafta: Chevron drži ključne pozicije

Ova obljetnica ima posebnu težinu. Upravo u trenutku kada američke rakete padaju na Venezuelui nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao uhititi venezuelanskog vladara Nicolása Madura, američki koncern Chevron obilježava 100 godina prisutnosti u toj zemlji.

Američki naftni gigant trenutačno je jedina velika američka naftna kompanija koja posluje u Venezueli. Već sada je jasno: Chevron će igrati ključnu ulogu u budućem gospodarskom razvoju Venezuele.

„Chevron može odmah profitirati od mogućeg otvaranja naftnog tržišta u Venezueli", izjavio je za novinsku agenciju Reuters Francisco J. Monaldi, doktor znanosti i stručnjak za energetsku politiku Latinske Amerike pri Baker institutu Sveučilišta Rice u Houstonu.

Venezuela raspolaže s oko 300 milijardi barela nafte, što je čini zemljom s najvećim naftnim rezervama na svijetu. To odgovara udjelu od oko 17 posto u globalno poznatim rezervama nafte. Trenutačno Venezuela, prema podacima Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), proizvodi oko milijun barela dnevno. Chevron sudjeluje s jednom četvrtinom u toj proizvodnji.

Prema navodima OPEC-a, izvoz sirove nafte pao je dramatično s gotovo dva milijuna barela dnevno 2015. godine na oko 500.000 barela dnevno 2021.. Od 2023. bilježi se blagi oporavak. U 2024. izvoz je iznosio 655.000 barela dnevno, dok je u studenome ove godine porastao na 921.000 barela dnevno.

„Povećanje proizvodnje nafte u Venezueli zasluga je Chevrona", rekao je Francisco J. Monaldi u prosincu 2025. godine. Sjedinjene Američke Države omogućile su taj pozitivan trend jer su nakon ruskog napada na Ukrajinu više puta ublažile stroge sankcije protiv Venezuele.

Bez sankcija za Chevron

Američko Ministarstvo financija, odnosno Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), dodijelio je u studenome 2022. kompaniji Chevron posebne dozvole za ponovno pokretanje izvoza sirove nafte iz zajedničkih postrojenja u Venezueli. U listopadu 2025. Chevron je ponovno dobio dozvolu za proizvodnju nafte u toj zemlji.

Venezuelanski vladar Nicolás Maduro bio je toliko zadovoljan da je na državnoj televiziji TeleSUR izjavio: „Chevron je prisutan u Venezueli već 100 godina i želim da kompanija ovdje radi još 100 godina bez problema."

Prije uvođenja američkih sankcija državnoj naftnoj kompaniji PDVSA 2019. godine, kao i prije blokade pristupa američkom financijskom tržištu 2017. tijekom Trumpove administracije, SAD su bile najveći kupac venezuelanske nafte. Nakon toga su i proizvodnja i izvoz naglo pali.

Trenutačno je Kina najveći kupac venezuelanske nafte. Prema analizi američke Uprave za energetske informacije (EIA), oko dvije trećine izvoza nafte u 2023. godini otišlo je u Kinu, dok je 23 posto završilo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Udar na Kinu?

Prema mišljenju analitičara, to bi mogao biti jedan od razloga za zadržavanje američkog embarga na svu venezuelansku naftu. Trump je 3. siječnja izjavio da embargo ostaje na snazi u cijelosti. Time je posebno pogođena Kina, koja na taj način gubi važan izvor jeftine nafte, koju je dobivala uz velike popuste.

Iako je Kina veliki kupac venezuelanske nafte, kao investitor se povukla iz zemlje još prije više od deset godina. Državne kineske banke, poput China Development Bank i Eximbank, još od 2016. više nisu odobravale kredite Caracasu.

„Kineske vlasti bile su vrlo razočarane razmjerima korupcije i rasipništva. Zbog toga su obustavljene investicije i krediti", objašnjava Parsifal D'Sola Alvarado, stručnjak za kinesko-latinoameričke odnose. Alvarado je direktor Zaklade Andrés Bello sa sjedištima u Bogoti i Madridu. Bio je član tima venezuelanskog oporbenog političara Juana Guaidóa i zadužen za odnose s Pekingom.

Prema njegovim riječima, povlačenje Kine iz Venezuele nije prvenstveno posljedica američkih sankcija. Zato se, čak i u slučaju moguće promjene režima u Caracasu, za Kinu vjerojatno neće mnogo toga promijeniti.

Nacionalizacija pod Hugom Chávezom

Velike gubitke u Venezueli pretrpjele su i američke kompanije. ExxonMobil je napustio zemlju 2007. godine, nakon što je tadašnji predsjednik Hugo Chávez naredio da u svim projektima proizvodnje mazuta državni koncern PDVSA mora imati najmanje 60 posto udjela.

Chevron je i dalje uključen u nekoliko rafinerijskih kompleksa u Venezueli, među njima i u rafineriji José Antonio Anzoátegui, koja se vodi kao zajednički projekt s državnom kompanijom PDVSA.

I kompanija ConocoPhillips bila je pogođena valom nacionalizacije u venezuelanskom naftnom sektoru. Nakon povlačenja iz ove zemlje 2007. godine vodi arbitražne sporove protiv Venezuele.

„Drill, baby, drill" u Venezueli?

Američki predsjednik Trump, nakon svrgavanja Madura, računa na novi naftni boom u Venezueli. „Poslat ćemo naše velike američke naftne kompanije u Venezuelu da ulože milijarde dolara, poprave teško oštećenu naftnu infrastrukturu i počnu zarađivati novac", rekao je na konferenciji za novinare u subotu.

Američki naftni institut (API), najveće udruženje američke industrije nafte i plina, u prvoj izjavi od 4. siječnja bio je oprezniji: „Pažljivo pratimo razvoj događaja u Venezueli, uključujući moguće posljedice za globalna energetska tržišta", rekao je glasnogovornik API-ja.

Direktor Chevrona Mike Wirth nije se javno oglasio nakon svrgavanja Madura. Međutim, izvršni direktor, koji ima dobre veze i s Trumpovom administracijom i s vlastima u Caracasu, još je na američko-saudijskom investicijskom forumu u Washingtonu krajem studenoga govorio o rastućim napetostima između Washingtona i Caracasa.

Danas njegove riječi djeluju gotovo proročanski: „Razmišljamo dugoročno. Želimo biti prisutni kada se okolnosti promijene, kako bismo sudjelovali u obnovi venezuelanskog gospodarstva." Proslava 100. obljetnice prisutnosti Chevrona u Venezueli može započeti.