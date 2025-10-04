Najbolji jutarnji napitci

Kao što svi kažu, upravo je doručak ključan za dobar početak dana. Ako se često budite s osjećajem težine u trbuhu, rješenje se možda krije u jutarnjem napitku koji birate.

Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog s iskustvom na sveučilištima poput AIIMS-a, Harvarda i Stanforda, preporučuje četiri jednostavna napitka koji mogu pomoći u očuvanju zdravlja crijeva i osigurati više energije tijekom dana, piše Times of India.

Crni čaj - crni čaj sadrži polifenole i antioksidanse koji blagotvorno djeluju na probavni sustav i crijevnu floru.

Čaj od mente - ovaj čaj posebno se preporučuje osobama koje se bore s nadutošću ili imaju simptome sindroma iritabilnog crijeva.

Matcha - matcha je posebna vrsta zelenog čaja u prahu, s tri puta više antioksidansa od običnog zelenog čaja. Zbog svoje koncentrirane prirode, osobito je korisna za probavu.

Zeleni čaj - zeleni čaj obiluje antioksidansima i spojevima zvanima katehini, koji povoljno djeluju na probavu i smanjuju nadutost.

Dobar savjet za kraj - izbjegavajte dodavanje običnog mlijeka i šećera u ove napitke jer oni mogu dodatno potaknuti nadutost. Ako želite, koristite mlijeko bez laktoze ili biljne alternative poput bademova ili zobenog mlijeka. Umjesto šećera, dr. Sethi preporučuje prirodne zaslađivače poput stevije ili monk fruit-a, ali bez dodatka eritritola.