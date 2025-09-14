Hrvatski filmovi u natjecanju na festivalu 25 FPS

21. Festival 25 FPS održat će se od 23. do 27. rujna 2025. u zagrebačkom kinu Kinoteka. Ove godine u međunarodnom natjecateljskom programu bit će prikazano ukupno 25 filmskih naslova, a u hrvatskom natjecateljskom programu Refleksi 5 filmova čime se otvara prostor eksperimentalnim i drugim filmašima koji stvaraju izvan srednjostrujaških tendencija za prezentaciju svojih ostvarenja. Pet filmova novih i etabliranih autora koji se natječu za nagradu o kojoj odlučuje žiri kritike bave se šarolikim, aktualnim i vizualnim motivima i temama, zalazeći u područja humanosti i svjetlosti, ekologije i apokalipse.

Program će otvoriti mlada autorica Maja Ležaić i njezin dezorijentirajuće nježni film Alisa u zemlji, u kojem gradi slojevitu priču o jednom djetinjstvu i sindromu Alise u zemlji čudesa. Tu je film još jedne mlade autorice, Karle Mesek, Interferencije, koji bilježi supostojanje prirode i industrije uz tok rijeke Zrmanje na rubu ekološke katastrofe. Filmska autorica i scenaristica Marija Georgiev donosi Balkon na ulicu, film o granicama pogleda, kako stvarnim, tako i onim zamišljenim te o onome što želimo ili ne želimo vidjeti. Vladislav Knežević, doajen eksperimentalne scene, stvorio je novo sveprožimajuće iskustvo svjetlosti, rastakanja i rastvaranja jezika u Exterminati. Tin Žanić snovite strukture pretače u pravu noćnu moru, uz video-kolaž okončanja slomljenoga svijeta, u svom Crnognoju.

Poseban program u sklopu festivala donosimo u suradnji s Europskom mrežom kratkoga filma (European Short Film Network). U četvrtak 25. rujna u kinu Kinoteka u 14 sati prikazat ćemo selekciju eksperimentalnih audiovizualnih radova prema izboru Martijna van Bovena, koja pruža uvid u održivi razvoj tehnika digitalne obrade slike i kako su ih umjetnici istraživali tijekom proteklih desetljeća, Sirovi podaci: Izvori digitalnog filma. Među uključenim autori/cama su pioniri kompjutorske umjetnosti Bart Vegter, Aldo Tambellini ili istraživači mogućnosti strojeva Joost Rekveld i.Semiconductor.

U subotu 27. rujna u 12 sati u Kleti nas očekuje panel pod nazivom Filmski festivali i njihove nove stvarnosti: Gledatelji bez kina. On će okupiti filmske profesionalce, kustose i kulturne stratege kako bi zajednički razmotrili kako izgleda budućnost razvoja publike u gradovima koji ostaju bez kinodvorana, uz poseban fokus na Zagreb. Istražit ćemo kako se festivali i producenti prilagođavaju gubitku prostora, pasivno ili proaktivno, kako redefiniraju svoj društveni učinak te što znači biti odgovoran kulturni akter u kontekstu sve izraženije infrastrukturne praznine. Sudjeluju Matea Milić (producentica, Animafest Zagreb), Tina Tišljar (producentica, Eclectica), Tatjana Aćimović (tajnica, Hrvatski filmski savez), Maja Vukić (pomoćnica ravnatelja, HAVC), te predstavnik Grada Zagreba.

Ulaz na sve projekcije i programe festivala je slobodan uz obavezno preuzimanje besplatnih ulaznica na blagajni kina Kinoteka.