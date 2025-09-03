Premijera filma Taxi ljubav

Premijeri je prethodilo svečano okupljanje na crvenom tepihu, gdje su gosti uživali u druženju i fotografiranju s glumačkom ekipom. Među zvijezdama koje su prisustvovale premijeri bili su Ljubomir Kerekeš, Tarik Filipović, Goran Grgić, Anica Kovačević, Lara Nekić, Filip Juričić, ali i novi talenti velikog platna: Marko Lasić Nered, Karla Lajšić, Mihael i Marijina Kuzmić. Posebnu pažnju privukao je direktor fotografije doc.art. Edib Ahmetašević, poznat po radu na stranim serijalima poput The Day of the Jackal, SAS Rouge Heroes i Hotel Portofino, čija je stručnost i iskustvo filmu dala izvanrednu vizualnu snagu.

Podršku redatelju Mili Ostoviću na njegovom prvijencu pružili su istaknuti kolege: Kristijan Milić, Ozana Ramljak, Neven Hitrec, Slaven Zečević, Josip Popovac, Zorislav Lukić, ali i njegova obitelj - supruga Ružica, kćer Eva te sinovi Benedikt i Ivano, kao i mlada glumačka zvijezda Pia Ostović. Među brojnim gostima premijere nalazili su se i istaknuti predstavnici društvenog života Hrvatske, poput Ivića Pašalića, sisačkog biskupa Vlade Košića, predsjednika uprave Odašiljača i veza Mate Botice, te članova uprave Hrvatske pošte Hrvoja Parlova, Kožul Mire i Šukunda Siniše.

Nakon projekcije, redatelj je istaknuo: "Ovo putovanje započeli smo 15. rujna 2024. Danas, nakon 350 dana, film je pred publikom. Hvala glumačkoj ekipi i sponzorima koji su vjerovali u naš projekt. Dodatno hvala i mojoj "braći po oružju" koji su gerilskim radom na setu odradili posao koji inače radi 50-tak ljudi. I na kraju, veliko hvala mojoj obitelji."

Glumac Ljubo Kerekeš dodao je: "Ovo je bilo ludo i nezaboravno putovanje. Mili je redatelj koji radi bez proba, ali je izniman motivator - s toliko žara prenosi svoju energiju na glumce i ekipu, što čini rad na setu jedinstvenim." Mlada glumica Lara Nekić zahvalila je redatelju na svojoj prvoj glavnoj ženskoj ulozi i naklonila se publici.

Film „Taxi ljubav" oduševio je sve prisutne, a snažni aplauzi i ovacije trajali su dugo nakon završetka projekcije. Redatelj Mili Ostović najavio je i svoj sljedeći projekt za 2026. godinu, film radnog naslova „MIA", koji će pratiti odrastanje jedne tinejdžerice.

Čestitke Mili Ostoviću i cijeloj ekipi na hrabrosti, kreativnosti i sjajnom prvijencu!

"Taxi ljubav"" je snažan dugometražni igrani film koji slojevito, na emotivan način progovara o životu nakon rata jednoga bivšeg ratnika, usamljenosti i ljudskoj povezanosti. U Duplicato distribuciji stiže u kina 4. rujna. Ne propustite priču koja nas podsjeća da su i najkraće vožnje često one koje nas najviše promijene.