Maskirani oblak na festivalu u Španjolskoj

Film "Maskirani oblak", iz 2025., hrvatske autorice Stanke Gjurić, zvanično je uvršten u službenu selekciju ovogodišnjeg Author Film Festivala, međunarodnog filmskog festivala koji se održava u španjolskoj Barceloni i koji slavi filmske autore s jedinstvenim pristupom i snažnim umjetničkim identitetom. Otvorenje festivala i projekcija filmova biti će upriličeni u Videoclubu Cine Instan, u Barceloni, 30. rujna 2025.

Ovaj festival, fokusiran na nezavisnu produkciju i autorsku kinematografiju, iz godine u godinu dobija na značaju unutar evropskog i globalnog filmskog miljea. Ovogodišnje izdanje festivala obilježiće i prikazivanje filmova pred međunarodnim gostima iz filmske industrije, uključujući profesionalce povezane s platformama kao što su Netflix, HBO i Festival de Cannes.

Upravo ta otvorenost prema industriji, ali i prema hrabroj i originalnoj filmskoj viziji, čini ovaj festival jedinstvenim u odnosu na mnoga druga međunarodna događanja.

"Maskirani oblak" je inspirativan dokumentarac koji prati etabliranog hrvatskog gitaristu Srđana Bulata, tijekom ljeta, izazovne 2021. godine, kada su mjere protiv COVID-19 pandemije bile na vrhuncu i gdje su maske postale svakodnevica. Film prikazuje Srđanove nastupe, otkrivajući kako umjetnost može probiti barijere, čak i u najtežim vremenima. Kroz zvuke njegove gitare, gledatelji će doživjeti snagu muzike koja spaja ljude, pruža nadu i donosi radost, unatoč fizičkim preprekama i socijalnoj distanci.

Maskirani oblak je odabran među tisućama prijava iz cijelog svijeta, što potvrđuje njegovu univerzalnost, izražajnu snagu i relevantnost u današnjem globalnom kontekstu nezavisnog filma.

https://youtu.be/Lu0VtUyD9Mo



https://www.facebook.com/MaskedCloud



https://forumfilm.foroactivo.com/h13-author-film-festival-selection