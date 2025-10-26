Myrath premijerno u travnju stižu u Močvaru

Tuniško-francuski metalci Myrath premijerno stižu u Hrvatsku u sklopu europske "Wilderness of Mirrors" turneje! U spoju orijentalnih melodija i modernog metal publika će moći uživati 19. travnja 2026. u Močvari. Early bird ulaznice po cijeni od 29 eura bit će dostupne preko Hangtime weba od petka, 24.10. u 10 sati. Pretprodajna cijena ulaznica je 32 eura, dok će na dan koštati 35 eura. Fizičke ulaznice bit će također dostupne i u Dirty Old Shopu (Tratinska 34).

Myrath su osnovani 2001. godine u Tunisu i danas važe za jedno od najzanimljivijih imena suvremene metal scene. Njihova glazba, opisana kao "Blazing Desert Metal", spaja oštru metal produkciju s orijentalnim ugođajem i orkestracijama inspiriranim arapskim, indijskim i europskim tradicijama. Takav spoj kultura i stilova bend je pozicionirao u sam vrh progresivnog metala. Inače "myrath" na arapskom znači naslijeđe, baština. Članovi benda su gitarist i osnivač Malek Ben Arbia, karizmatični vokal Zaher Zorgati, basist Anis Jouini, francuski bubnjar Morgan Berthet, a priču zaokružuje dugogodišnji suradnik benda, producent i klavijaturist Kevin Codfert.

Publiku i kritiku privukli su albumima "Desert Call" (2010.) i "Tales of the Sands" (2011.), koji su ih lansirali na svjetsku scenu. Potonji je stvaran tijekom Arapskog proljeća što je svakako ostavilo snažan pečat u njegovoj konačnoj izvedbi te im značajno povećalo bazu fanova širom svijeta. Od tada redovito nastupaju na velikim festivalima poput Hellfesta, ProgPowera USA i Wacken Open Aira, a poznati su i po izrazito scenskoj, vizualno impresivnoj produkciji svojih koncerata. Njihovo najnovije izdanje, "Karma", objavljeno 2024. godine putem etikete earMUSIC, donijelo je zreliji i izravniji zvuk te vrlo pozitivne reakcije glazbene kritike. Album je otvorio novo poglavlje benda koji, nakon više od dva desetljeća postojanja, nastavlja graditi most između Istoka i Zapada kroz heavy metal.

U pripremi je novi, zasad neimenovani album koji bi, prema najavama članova benda, trebao donijeti dodatne glazbene suradnje i nove stilske iskorake - među njima i najavljeni duet s Elize Ryd iz švedskog benda Amaranthe. Myrath su tijekom karijere nastupili širom svijeta - od Europe i Azije do Bliskog istoka i Sjeverne Amerike, a zanimljivo je da su nastupili i na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru 2022. godine u sklopu festivala za navijače u Dohi.