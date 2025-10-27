IDLES su novo veliko ime INmusic festivala #18!

Britanski post-punk bend IDLES čine Joe Talbot (vokal), Adam Devonshire (bas), Mark Bowen i Lee Kiernan (gitare) te Jon Beavis (bubnjevi). Petorka iz Bristola osnovana je 2009. godine, a u prvih osam godina rada objavili su tri EP-a - "Welcome", "Meat" i "Meta" - tražeći svoj glazbeni izraz između bijesa i empatije. Taj su balans savršeno pogodili 2017. s debitantskim albumom "Brutalism", kojim su privukli pažnju kritike i otvorili novo poglavlje britanske post-punk scene. Nešto više od godinu dana kasnije uslijedio je "Joy as an Act of Resistance", album koji ih je iz undergrounda lansirao među najvažnija imena suvremene glazbe te im donio nominacije za nagrade poput Mercury Prize i Brit Award. Uslijedili su sjajni "Ultra Mono" (2020.) te izuzetno hvaljeni "Crawler" (2022.).

Nakon što su 2022. na INmusicu prvi puta svirali pred hrvatskom publikom, IDLES su se vinuli u sam vrh svjetske glazbene scene. Njihov najnoviji i s nestrpljenjem iščekivani album "Tangk" (2024.), kojeg potpisuju uz producente Nigela Godricha i Kennyja Beatsa, bavi se ljubavlju i to onako kako samo Joe Talbot zna - glasno, sirovo i gotovo propovjednički. Talbot ljubav tretira kao oružje i kao spas, dok bend oko njega istražuje toplije, melodičnije dionice stvarajući njihov najmekši, ali i najambiciozniji album do sada. Za "Tangk" su pokupili čak četiri nominacije za Grammy. Posljednje tri godine donijele su im sve - svjetske turneje, naslovne stranice, pa čak i filmski projekt. Ove su godine skladali glazbu za "Caught Stealing", novi film nagrađivanog Darrena Aronofskyja.

Eksplozijom energije i sposobnošću da svaku publiku pretvore u ludu zajednicu, IDLES se vraćaju na INmusic festival #18, koji će se održati na zagrebačkom Jarunu od 22. do 24. lipnja 2026. Njihov povratak na najveći hrvatski open-air festival dodatno će obogatiti veliku proslavu 20 godina INmusica. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 119 € (+ troškovi transakcije) te u zagrebačkom Dirty Old Shopu (Tratinska 34) po cijeni od 119 €. Sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su isključivo putem INmusic webshopa po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).