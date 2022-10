Opće je poznato da muškarci izgledaju bolje od žena kako stare... barem se tako do sada mislilo i govorilo, no to ipak jednostavno nije točno - zapravo, muškarci stare brže od žena, a to su znanstvenici i dokazali.

Znanstvenici su usporedili kronološku dob tisuća dobrovoljaca s njihovom biološkom starošću i to korištenjem testova koji procjenjuju propadanje tijela na temelju suptilnih markera vezanih za DNK.

Iako je studija otkrila jaz u starenju, autori vjeruju da se on vremenom smanjio, vjerojatno zato što je stopa pušenja kod muškaraca u Finskoj naglo pala.

Broj muškaraca koji puše cigarete pao je u Finskoj s 37 posto iz sedamdesetih godina 20. vijeka na trenutnih 17 posto, dok se taj postotak kod žena nije mijenjao i iznosi oko 15 posto.

Indeks tjelesne mase također je jedan od glavnih faktora za spolne razlike u starenju, ističe tim sa Sveučilišta Jyvaskyla.

Rezultati nove studije mogli bi objasniti zašto žene žive duže od muškaraca. Na primjer, žene u Velikoj Britaniji imaju očekivani životni vijek od 83 godine, a muškarci 79 godina. U SAD-u žene obično žive oko pet godina duže od muškaraca.