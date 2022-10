Što vam u kući jednostavno ne treba jer je opasno

Većina ljudi smatra svoj dom sigurnom zonom, ali svakodnevna upotreba nekih predmeta u kućanstvu može biti opasna. Od kuhinje do kupaonice, opasni proizvodi mogu biti posvuda.

Stoga je portal Eat This, Not That razgovarao sa stručnjacima o tome kojih biste se proizvoda trebali riješiti i zašto.

Bilo koji predmet koji sadrži mirise - Heintze kaže: "Predmeti koji sadrže dodane parfeme, boje i mirise mogu predstavljati ozbiljan otrov za vaše tijelo, osim što su endokrini disruptor. Uobičajeni skriveni otrovni predmeti koji sadrže mirise su: osvježivači zraka, parfemi, kreme za sunčanje, proizvodi za čišćenje, deterdženti za pranje rublja, pesticidi, kozmetika, šamponi, regeneratori i one super slatke sezonske svijeće! Izloženost proizvodima koji sadrže mirise povezuje se s mnogim zdravstvenim problemima, uključujući umor, kožne reakcije, poteškoće s disanjem i migrenske glavobolje. Nedavna studija primijetila je da, "82.0 % ljudi s osjetljivošću na kemikalije prijavljuje štetne učinke mirisnih proizvoda.

Naftalin - odvjetnik Collen Clark koji se specijalizirao za izloženost toksičnim tvarima kaže: "Poznato je da ovi proizvodi sadrže naftalin, koji Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra potencijalnim karcinogenim. Tvar je napravljena od ugljenog katrana ili sirove nafte i obično se nalazi u ispušnim plinovima automobila, dimu cigareta i dimu šumskih požara. Izloženost naftalinu može rezultirati neurotoksičnim učincima, kao što su zbunjenost, vrtoglavica i letargija. Također može utjecati na jetru, uzrokovati gastrointestinalne tegobe, utjecati na oči i utjecati na bubrege. Utvrđeno je da naftalin uzrokuje rak kod životinja, ali nije bilo potvrđenih slučajeva raka kod ljudi. Unatoč tome, još uvijek je povezan s brojnim štetnim učincima na zdravlje, predstavljajući ozbiljne zdravstvene rizike, posebno za djecu, koja ih mogu slučajno konzumirati."

Neke vrste posuđa s neprianjajućim dnom - stručnjakinja za čišćenje Beatrice Flores ističe: "Posuđe s neprianjujućim dnom je vrlo popularno i mnogi ga ljudi imaju. To je također jedan od najopasnijih predmeta koje možete imati. Sadrži kemikaliju zvanu perfluoroalkil, koja može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i rak."

Magneti rijetkih metala - doktorica Johsnon-Arbor ističe: "Ovi mali, okrugli magneti su otprilike 5 do 20 puta snažniji od tradicionalnih željeznih magneta. Prodaju se kao sredstva za ublažavanje stresa, a ponekad se koriste i kao lažni pirsinzi na usnama i nosu i dostupni su u različitim bojama. Iako su ovi magneti intrigantni za igru, mogu prouzročiti smrt ako se progutaju. Gutanje dva ili više magneta uzrokuje da se magneti zalijepe jedan za drugi kroz crijevna tkiva. To može dovesti do oštećenja probavnog sustava uključujući blokade crijeva, perforacije i nekrozu. U nekim slučajevima djeca su bila podvrgnuta operaciji ili su čak umrla nakon što su progutala magnete rijetkih metala.

Proizvodi za čišćenje koji imaju atraktivno pakiranje - medicinska toksikologinja Kelly Johnson-Arbor kaže: "Dok su mnogi proizvodi za čišćenje pakirani u jednostavna pakiranja, neki se pakiraju u bočice u boji na kojima su slike voća, cvijeća, duge ili druge atraktivne fotografije. Moj suprug je nedavno kupio izbjeljivač s mirisom limuna koji je došao u jarko žutoj bočici s predivnom slikom limuna na prednjoj strani. Odrasli većinom prepoznaju da ti proizvodi nisu namijenjeni za ljudsku konzumaciju, ali djecu osobito privlače živopisne slike i mogu doći u napast da popiju ili se igraju s tim proizvodima. Proizvodi za čišćenje mogu sadržavati otrovne kemikalije uključujući surfaktante, alkohole i dezinficijense, koji mogu biti otrovni ako se progutaju, udišu ili proliju po koži ili očima."

Stari setovi za pokuse iz kemije - Johnson-Arbor za ovo kaže: "Puno nas iz generacije X igralo se s ovim kad smo bili djeca i možda ih još uvijek čuvamo iz nostalgičnih razloga. Ali stari setovi za kemiju mogu sadržavati opasne spojeve, uključujući elementarnu živu. Elementarna živa je srebrnasta tekućina na sobnoj temperaturi. Lako isparava na sobnoj temperaturi, a može biti vrlo otrovna ako se udiše. Elementarno trovanje živom može dovesti do promjena osobnosti, drhtanja, osipa, visokog krvnog tlaka i drugih nepoželjnih simptoma."

Zavjesa za tuš - baturopatska liječnica Ellie Heintze objasnila je u kojim slučajevima zavjesa za tuš može biti toksična. "Ako sadrži ftalate, može. Većina plastičnih obloga za zavjese za tuš sadrži spojeve koji pomažu u fleksibilnosti i izdržljivosti. Ftalati su samo jedan od stotina spojeva poznatih kao ometači estrogena koji mogu oponašati estrogen i uzrokovati neodgovarajuću reakciju vašeg tijela na njih. Ili mogu blokirati, stimulirati ili inhibirati te hormone. Uplićući se u vaš hormonski sustav, sve je više dokaza da su te kemikalije odgovorne za širok raspon zdravstvenih problema."

Stoga, dobro pazite!