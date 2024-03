"Murphy" - Prezentacija suvremeno cirkuskog projekta u nastajanju

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride vas poziva na javnu prezentaciju rada u nastajanju "Murphy" Jelene Kalaice i Tatjane Vuletić, 21. ožujka u 20h u Filmskom studiju Medika, Pierottijeva 11, u kojem su umjetnice provele desetodnevnu rezidenciju.

"Murphy" je suvremeno cirkuski projekt unutar kojeg autorice Jelena Kalaica i Tatjana Vuletić koriste vještine cirkusa, plesa i svakodnevne predmete kako bi testirale Murphyjev zakon na sve načine na koje možemo zamisliti. Ideja projekta je prikazati humorističnu "drugu stranu" koja se neizbježno pojavljuje bez obzira na to što radimo.

Jelena Kalaica djeluje kao cirkuska performerica i edukatorica u sklopu cirkuske udruge Cirkultura. Primarno se bavi istraživanjem pokreta i plesa u zraku s naglaskom na cirkuske zračne vještine aerial ring i aerial hammock. 2015. godine počinje se baviti cirkuskim zračnim vještinama koje sada povezuje s plesnim tehnikama, kao što su tehnike suvremenog plesa i natural movementa. Iskustvo u edukacijama stječe vodeći seminare i treninge u raznim sportsko umjetničkim klubovima. Do danas bila je dio mnogih događanja kao performerica i edukatorica, a neka od njih su: Ana Desetnica, Cirkobalkana, CU'FUS, FreeMental Festival, Slovenian Hula Hoop Convention, Mo:dem Festival, Periskop, Turbul en Chap, Les Chapiteau des Loups, FITS, Peculiar Families, te mnogi drugi izvedbeni projekti u većim i manjim produkcijama. Osim vođenja radionica i nastupanja na eventima iskustva stječe i u entertainmentu radeći kao resident artis u Centara Grand Krabi, Thailand

Tatjana Vuletić djeluje kao dio cirkuske udruge Cirkultura od 2011. godine. Kao izvedbena umjetnica djeluje kroz izvedbu cirkuskih uličnih predstava, performansa i performansa s vatrenim rekvizitima. Nastupila je na raznim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu - Špancirfest, Ana Mraz, Ana Desetnica, Cu'fus, VUF, KUF, Kufer, Turbul' en Chap, CrikvArt, Cest is d best, Lost Theory, MDF, Escape the city, InArt, CirkoBalkana. Edukacijom se aktivno bavi od 2013. godine kroz projekt Cirkuliranje, kao gost predavač na hula hoop konvencijama (Slovenija, Italija) i raznim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu.