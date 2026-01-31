Može li Zemlja 12. kolovoza izgubiti gravitaciju na nekoliko sekundi?

U posljednje vrijeme na društvenim mrežama i raznim internetskim portalima pojavila se tvrdnja o tzv. „Projektu Anchor", navodnom znanstvenom eksperimentu koji bi 12. kolovoza mogao uzrokovati privremeni gubitak Zemljine gravitacije. Ova ideja zvuči spektakularno i zastrašujuće, no važno je razlučiti znanstvene činjenice od senzacionalizma i teorija zavjere.

Što je zapravo Projekt Anchor?

„Projekt Anchor" u ovom kontekstu ne odnosi se na službeni znanstveni ili svemirski projekt priznat od strane svjetskih znanstvenih institucija. Riječ je o pojmu koji se uglavnom pojavljuje u viralnim objavama, YouTube videima i internetskim forumima, gdje se opisuje kao tajni eksperiment kojim bi se navodno pokušalo manipulirati gravitacijskim poljem Zemlje. Međutim, ne postoji nijedan vjerodostojan izvor, znanstvena publikacija ili službena objava koja bi potvrdila postojanje takvog projekta.

Je li moguće da Zemlja izgubi gravitaciju?

Prema zakonima fizike, gravitacija je temeljna sila koja proizlazi iz mase tijela. Zemlja ima ogromnu masu i zbog toga stvara snažno gravitacijsko polje koje drži atmosferu, oceane i sve žive organizme na površini. Da bi Zemlja „izgubila" gravitaciju, morala bi u vrlo kratkom vremenu izgubiti gotovo svu svoju masu, što je u stvarnosti nemoguće.

Čak i najmoćnije tehnologije kojima čovječanstvo danas raspolaže ne mogu utjecati na gravitaciju na globalnoj razini. Eksperimenti u fizici, poput onih koji se provode u velikim akceleratorima čestica, bave se proučavanjem temeljnih sila, ali ne mogu ih isključiti ili značajno promijeniti u makroskopskom svijetu.

Što bi se dogodilo kad bi gravitacija stvarno nestala?

Hipotetski gledano, čak i kratkotrajni nestanak gravitacije imao bi katastrofalne posljedice. Ljudi, zgrade, voda iz oceana i atmosfera počeli bi se udaljavati od Zemljine površine. Sateliti bi promijenili putanje, a život kakav poznajemo bio bi ugrožen. No, takav scenarij spada u domenu znanstvene fantastike, a ne stvarne znanosti.

Zašto se ovakve priče šire?

Priče poput ove često se šire jer kombiniraju strah, misterij i privlačnost „tajnih projekata". U doba društvenih mreža, dezinformacije se mogu vrlo brzo proširiti, osobito kada su oblikovane kao senzacionalne najave s točnim datumima. Psihološki, ljudi su skloniji vjerovati dramatičnim scenarijima, osobito kada su predstavljeni kao nešto što „vlasti skrivaju".

Zaključak priče...

Tvrdnja da bi Zemlja 12. kolovoza mogla izgubiti gravitaciju zbog „Projekta Anchor" nema nikakvo znanstveno uporište. Ne postoji dokaz o postojanju takvog projekta, niti fizikalni mehanizam koji bi omogućio privremeno isključivanje gravitacije na planetarnoj razini. Umjesto brige, korisnije je osloniti se na provjerene izvore i znanstvena objašnjenja te kritički pristupati informacijama koje se šire internetom.