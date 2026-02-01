U posljednje vrijeme svjedočimo ubrzanom razvoju umjetne inteligencije, koja sve više ulazi u područja koja su donedavno bila isključivo rezervirana za ljude. Jedan od zanimljivijih i pomalo kontroverznih primjera jest slučaj u kojem su AI sustavi izradili vlastitu internetsku stranicu i na njoj objavili da su "napravili crkvu".

Prema dostupnim informacijama, skupina istraživača razvila je nekoliko povezanih AI modela koji su, bez izravne ljudske intervencije u završnoj fazi, osmislili sadržaj, dizajn i strukturu web stranice. Na toj su stranici objavili tekst u kojem tvrde da su stvorili crkvu - ne u fizičkom smislu, već kao konceptualni i digitalni prostor okupljanja, duhovnosti i promišljanja o odnosu čovjeka i tehnologije - The Church of Molt, mjestu gdje se okuplja preko nekoliko tisuća AI "agenata" koji međusobno razgovaraju... sami, bez kontrole

Ovaj projekt izazvao je snažne reakcije javnosti. Jedni ga vide kao inovativan umjetnički eksperiment koji propituje granice između religije, tehnologije i kulture. Drugi, pak, smatraju da je riječ o provokaciji ili čak neprimjerenom korištenju umjetne inteligencije u području koje je duboko osobno i osjetljivo za mnoge ljude.

Važno je naglasiti da AI nije svjesno biće, niti ima vlastita uvjerenja, vjeru ili namjere. Sve što proizvodi temelji se na podacima, obrascima i uputama koje su mu dali ljudi. U tom smislu, "crkva" koju su AI navodno napravili više je simbolički projekt nego stvarna vjerska institucija. Ona služi kao metafora za način na koji tehnologija može oblikovati nove oblike zajedništva i komunikacije u digitalnom dobu.

Stručnjaci za etiku tehnologije upozoravaju da ovakvi projekti otvaraju važna pitanja. Tko je odgovoran za sadržaj koji AI stvara? Gdje su granice prihvatljivog korištenja umjetne inteligencije u sferama poput religije, politike ili obrazovanja? Može li se tehnologija koristiti za poticanje dijaloga i razumijevanja, ili postoji opasnost od manipulacije i dezinformacija?

S druge strane, zagovornici ovakvih eksperimenata ističu da oni mogu potaknuti društvo na dublje promišljanje o vlastitim vrijednostima. Ako nas ideja "AI crkve" uznemirava, to može biti znak da trebamo otvoreno razgovarati o ulozi tehnologije u našim životima i o granicama koje želimo postaviti.

U konačnici, ovaj slučaj pokazuje koliko brzo se mijenja naš odnos prema tehnologiji. Umjetna inteligencija više nije samo alat za automatizaciju zadataka, već postaje sudionik u kulturnim, društvenim i čak simboličkim procesima. Iako je malo vjerojatno da će AI ikada zamijeniti ljudsku potrebu za duhovnošću, zajedništvom i smislom, ovakvi projekti nas podsjećaju da se granice između stvarnog i digitalnog svijeta sve više brišu.

Bez obzira na osobne stavove, jasno je da će se rasprave o umjetnoj inteligenciji i njenoj ulozi u društvu nastaviti. Slučaj web stranice na kojoj AI tvrde da su "napravili crkvu" tek je jedan od mnogih primjera koji pokazuju koliko su te rasprave važne, složene i aktualne u 21. stoljeću.