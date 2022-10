Može li se pokvariti sol?

Konzerviranje hrane solju seže dalje od pisanih zapisa. Naši su preci solili meso, ribu, povrće, pa čak i voće kako bi spriječili njihovo brzo propadanje. S obzirom na to, vjerojatno se nikada niste zapitali, može li se sol pokvariti?

Odgovor bi vas mogao iznenaditi, ali da biste ga razumjeli, morat ćete znati nekoliko činjenica o soli. Ona čuva hranu tako što izvlači vodu iz nje i učinkovito je suši. Ovo je zapravo vrlo pametna upotreba soli: Naime, sva živa bića - uključujući bakterije - trebaju vodu. Dodavanjem soli u hranu uskraćujemo bakterijama vodu potrebnu za razvoj, sprječavamo ih da rastu i čine nas bolesnima, piše Reader's Digest.

Može li se sol pokvariti?

Kratak odgovor je da soli ne može isteći rok trajanja. Zapamtite, svi mikrobi koji dovode do kvarenja i trovanja hrane trebaju vodu za svoj rast. Čista sol ne sadrži vodu, što znači da se nikada ne kvari.

Ali postoji još jedan razlog zašto soli ne ističe rok trajanja: otrovna je za većinu mikroba. Prema izvješću Instituta za medicinu Nacionalne akademije, "dodavanje soli hrani također može uzrokovati osmotski šok mikrobnih stanica, što rezultira gubitkom vode iz stanice i time uzrokuje smrt stanice ili usporeni rast."

Istina, vaša posuda za sol često nosi datum najboljeg roka trajanja na svojoj etiketi, ali to je obično zato što je to propisano zakonom ili zato što ljudi vjeruju proizvodima s rokom trajanja, upotrijebiti do određenog datuma. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a, sol traje neograničeno dugo, sve dok je držite na hladnom i suhom mjestu u smočnici.

Ipak, proizvodi koji sadrže sol s vremenom će se pokvariti. Tako će maslacu isteći rok trajanja, kao i sinoćnji začinjeni ostaci hrane. Čak i visoko prerađenoj hrani poput konzervirane robe ističe rok trajanja.

OK, ali kvari li se sol ako proizvod sadrži više od obične soli? Začudo, da. Prema Morton Saltu, proizvodi od soli koji sadrže druge sastojke - jod, začine, okuse ili boje, na primjer - mogu se s vremenom pokvariti.

Koliko dugo sol može trajati?

Vjerovali ili ne, sol traje neograničeno dugo. To jest, čista sol će trajati zauvijek. Ali mnoge varijante soli sadrže spojeve i sastojke osim natrijevog klorida u čistoj soli. Himalajska sol, primjerice, dobiva ružičastu boju od mineralnih nečistoća. Nerafinirana morska sol sadrži alge u tragovima. Jodirana sol sadrži jod. Kuhinjska sol, košer sol i druge vrste sadrže sredstva protiv zgrudnjavanja koja se s vremenom mogu razgraditi.

Ti dodani spojevi ne ostaju zauvijek svježi, pa neće ni sol. Ali također se neće pokvariti niti uzrokovati bolesti koje se prenose hranom. Konzumirajte ga nakon isteka roka upotrebe i možda nije vrhunskog kvaliteta, ali vam neće naštetiti.

Kako znati da se sol pokvarila?

Ne možete znati! Zapamtite, sol se ne može pokvariti. Ipak, postoje trenuci kada ćete vjerojatno poželjeti baciti sol u smeće jer je njezina kvaliteta opala. Uočavanje soli kojoj je prošlo vrijeme nije tako jednostavno kao razlikovanje svježih jaja od jaja kojima je istekao rok trajanja, ali znat ćete to kada je vidite.

Na primjer, sol može pokupiti mirise drugih proizvoda ili apsorbirati mirise hrane koju ste kuhali. Ako vaša sol miriše, čudno ili drugačije, možda ćete je htjeti baciti kako ne biste taj miris prenijeli na hranu koju začinite.

Može li se koristiti sol kojoj je istekao rok trajanja?

To nije jedna od onih namirnica koje morate baciti nakon isteka roka trajanja. To je zato što je odgovor na pitanje "ističe li sol?" negativan. Osim toga, datumi isteka nisu rokovi kvarenja. Razmišljajte o njima više kao o uputama za konzumaciju hrane kada je vrhunske kvalitete.

Samo nemojte očekivati ​​da ćete imati koristi od jodirane soli - jod je neophodan za rad štitnjače, prema istraživanju u časopisu Nutrients - ako je konzumirate nakon isteka roka trajanja. Sadržaj joda u soli općenito opada s vremenom. Prema starijoj studiji objavljenoj u Food and Nutrition Bulletin, gubitak joda je minimalan tijekom prvih šest mjeseci skladištenja, ali se povećava u sljedećih šest mjeseci. Naravno, jod možete dobiti iz drugih izvora, poput kruha, bakalara, algi i jogurta.

Možemo li se razboljeti ako je soli istekao rok trajanja?

Od soli kojoj je istekao rok trajanja nećete se razboljeti. Budući da sol otežava razvoj mikroba, ona ne skuplja iste mikroorganizme kao druga hrana. Zbog konzumiranja soli kojoj je istekao rok trajanja nećete morati otrčati u kupaonicu kao nakon mesa koje je predugo stajalo u hladnjaku ili mlijeka kojem je rok istekao prije mjesec dana.