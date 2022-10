Što trebate jesti kad ste pod stresom

Fiziološka reakcija žudnje za hranom bogatom masnoćom i visokom energijom kada ste pod stresom je normalna, a vaše tijelo može fizički žudjeti za određenim hranjivim tvarima kada se suočite s emocionalnim poteškoćama.

Međutim, što se tiče specifičnih namirnica, Cording je istaknula nekoliko proizvoda koji su joj pomogli u borbi protiv stresa.

Pronađite ih u nastavku:

Bobičasto voće - bobičasto je voće prepuno snažnih antioksidansa zvanih polifenoli. Kliničko ispitivanje iz 2017. čak je otkrilo da su flavonoidi (skupina polifenola) u divljim borovnicama povezani s poboljšanim pozitivnim raspoloženjem - i djeca i odrasli zamijetili su bolje raspoloženje dva sata nakon konzumiranja ove namirnice. Osim toga, bobičasto voće je bogato vitaminom C, koji može igrati ulogu u stabilizaciji razine kortizola. Točnije, istraživanja su otkrila da nadbubrežne žlijezde imaju visoke koncentracije vitamina C, a konzumacija ove hrane može nahraniti nadbubrežne žlijezde i održati razinu kortizola uravnoteženom. Bobičasto voće jednako je hranjivo i kada dolazi u smrrznutom obliku.

Brza hrana - kada se suočite s emocionalnim ili fizičkim stresom, vaše tijelo može žudjeti za određenim hranjivim tvarima. Naravno, važno je poštovati svoje želje, kakve god one bile - ako si želite s vremena na vrijeme priuštiti dekadentnu poslasticu, učinite to. Cording se slaže, ali također preporučuje da postanete znatiželjni o tim porivima: "Potičem razmišljanje o tome što je konkretno u toj hrani privlačno", kaže ona. "Je li to tekstura, je li to okus ili postoji hranjiva tvar koja vam je stvarno potrebna? To vam može dati neke naznake za zdravije verzije koje biste mogli razmotriti kako biste zadovoljili tu želju."

Omega 3 masne kiseline - možda ste već upoznati s dobrobitima omega-3 masnih kiselina za mozak, ali jeste li znali da konzumacija dovoljne količine omega-3 masnih kiselina zapravo može pomoći u stimulaciji živca vagusa (koji vam zauzvrat pomaže da se bolje nosite sa stresorima)? Prema znanstvenom pregledu Frontiers in Physiology iz 2011., omega-3 masne kiseline mogu pomoći u povećanju vagalnog tonusa i podržati zdrav parasimpatički živčani odgovor igrajući ključnu ulogu u regulaciji varijabilnosti otkucaja srca.

Fermentirana hrana - svaka hrana koja je zdrava za crijeva istovremeno je i zdrava za mozak. Probavila izravno utječu na mozak, pa Cording preferira "puno fermentirane hrane i hrane bogate prebioticima" kako bi uravnotežila razinu stresa. Fermentirana hrana - pomislite na kiseli kupus, kefir i kimchi - prirodno sadrži probiotike i prebiotička vlakna, a pokazalo se da probiotici pojačavaju odgovor na stres kod ljudi.

Kako god bilo, trudite se jesti zdravo za svaki obrok, isplatit će vam se!