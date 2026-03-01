Može li doći do promjene svijesti čovječanstva?

Dakle, nakon novih raznoraznih ratova na sve strane koji se množe i ne staju... što reići o našem svijetu u kojem živimo?

Ono što se može reći da je u Apokalipsi, zadnjem dijelu Ivanovog evanđelja prilično dobro opisano ono što se trenutno događa. Jahača Apokalipse sve je više, razmilili su se kao Tolkienove Utvare Prstena i sikću iz mračnih kuteva Zemaljske kugle.

Nažalost, ni Gandalfa ni Frode nema još na vidiku, pa nam preostaje jedino nada da se radi o načinu na koji nam rodna planeta poručuje da je vrijeme za promjenu svijesti i novi način života. Pitajte Jamesa Camerona što bi on preporučio ....

U vremenu u kojem živimo, sve je očitije da se čovječanstvo nalazi na prekretnici. Klimatske promjene, uništavanje prirodnih resursa, zagađenje okoliša i stalni sukobi među ljudima postavljaju jedno ključno pitanje: može li se ljudska svijest promijeniti dovoljno brzo da spriječi daljnju štetu našoj jedinoj planeti i nama samima?

Promjena svijesti nije jednostavan proces. Ona ne dolazi preko noći niti se može nametnuti silom. Riječ je o dubokoj transformaciji načina razmišljanja, vrijednosti i ponašanja. Ljudi su stoljećima djelovali vođeni interesima preživljavanja, moći i profita, često zanemarujući dugoročne posljedice svojih postupaka. Danas, međutim, imamo više znanja nego ikad prije. Svjesni smo štete koju nanosimo okolišu i opasnosti koje proizlaze iz međusobnih sukoba. Upravo ta svijest može biti temelj promjene.

Jedan od ključnih pokretača promjene je obrazovanje. Kada ljudi razumiju kako njihovi postupci utječu na planet, veća je vjerojatnost da će preuzeti odgovornost. Mlade generacije već pokazuju znakove drugačijeg razmišljanja - više su usmjerene na održivost, suradnju i globalnu povezanost. No, obrazovanje samo po sebi nije dovoljno ako nije popraćeno konkretnim djelovanjem i primjerima u praksi.

Drugi važan faktor je empatija. Sukobi među ljudima često proizlaze iz nerazumijevanja, straha i podjela. Kada bismo uspjeli razviti dublje razumijevanje jedni za druge, mnogi bi se konflikti mogli izbjeći. Empatija nas podsjeća da, unatoč razlikama, dijelimo istu sudbinu na ovom planetu.

Tehnologija također igra dvostruku ulogu. S jedne strane, može ubrzati uništavanje prirode, ali s druge strane pruža alate za rješavanje problema - od obnovljivih izvora energije do globalne komunikacije koja povezuje ljude i širi svijest. Na nama je da odlučimo kako ćemo je koristiti.

Ipak, najveća prepreka promjeni često je ljudska inertnost. Ljudi se teško odriču navika, čak i kada znaju da su štetne. Zato je važno stvarati sustave koji potiču pozitivno ponašanje - kroz zakone, ekonomiju i društvene norme.

Može li doći do promjene svijesti? Odgovor nije jednostavan, ali postoje razlozi za oprezni optimizam. Povijest pokazuje da su ljudi sposobni za velike promjene kada su suočeni s ozbiljnim izazovima. Ključno je pitanje hoćemo li djelovati na vrijeme.

Na kraju, promjena počinje od pojedinca. Svaka odluka, ma koliko mala bila, doprinosi većoj slici. Ako dovoljno ljudi odluči živjeti odgovornije i suosjećajnije, kolektivna svijest može se pomaknuti. A možda je upravo taj pomak ono što nam treba da spasimo ne samo planet, nego i sebe same.