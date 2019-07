Mladen Žunjić, slikar velikih formata

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik Mladen Žunjić osobito je zapažen po svom radu u proteklih nekioliko godina kada je realizirao niz uspješnih ciklusana velikom formatu platna.

Gospodine Žunjić, ne mogu ne primijetiti kako ste svakako, jedan od naših najvrijednijih slikara, svakodnevno slikate. To je prava žeđ za slikarstvom.

- Da,dobro ste primijetili:želja za slikarstvom kod mene je još jako velika.

Sa velikim brojem godina slikanja,ta želja bi trebala popuštati, no kod mene je obrnuto.

Sve veću i veću žeđ za slikarstvom ja imam.

Skoro svaku večer prije spavanja,pa čak se budim u snu razmišljajući o trenutnim slikama koje su u izradi,a i o novim nekim budućim apstrakcijama,koje ću napraviti,da se prvenstveno svide meni,a onda i gledateljstvu.

Mogu Vam reći da u atelijer odlazim gotovo svakodnevno,te čak i u rano jutarnjim stima (u 8 sati), a ostajem i do kasno u noć!

Osobito volite veliki format platna. Što je tako privlačno u velikom formatu?

- Veliki formati meni su najdraži. To su metarski formati do dva metra dužine. Na njima najbolje mogu izraziti,svoju gestu,svoj pokret,svoj potpis prepoznatljivosti.

Na velikim formatima moj slikarski izričaj je potpuno nesputan. Moj stil slikanja je potpuno apstraktan,a znamo da apstrakcije najbolje djeluju na velikim formatima.

Najistaknutija osobitost Vašeg opusa jest žestoki, eruptivni kolor.

- Da, žestoki, eruptivni kolor je moja osobnost! Volim te žarke i jake boje, jer one kod mene ,a i kod promatrača izazivaju ushićenost,ali i daju jednu toplinu i smirenost. No imao sam ja i dosta ciklusa,ne tamnih boja,ali rekao bih crnih ciklusa.

To su bile kombinacije jarkih boja,ali uz dodatak dosta,dosta crne boje i to čak i crne mat boje,koja u oku promatrača izaziva jedan drugi osjećaj, mogao bi reći čak i smirujući.

Njegujete nefigurativno slikarstvo, jeste li ikada slikali figurativno?

- Da ja najviše volim nefigurativno slikarstvo,jer tu dolazi do izražaja moj pokret, moj potez bojom po platnu. U početku moje slikarske karijere slikao sam figurativno. No onda sam vidio da je to za mene previše mirno i statično, a ja sam živog i poletnog karaktera,pa mi taj način slikanja nije odgovarao. Ne znam, možda u svom slikarskom radu neću više imati te energije i poleta, pa počnem opet figurativno.

Kontinuirano istražujete svijet geometrijskih motiva.

- Da, zapravo ja u svom slikarskom radu neprestano istražujem i pokušavam dati nešto novo u slikarstvu,a to je danas jako teško. Kod nas i u svijetu je jako puno slikara i to vrhunskih. U mojim radovima ima dosta geometrijskih motiva (tijela,linija,ovala), ima svega,za neke oblike koje ja stvaram, čak ne postoje ni adekvatni nazivi.

S Vaših slika pršti energija. Na Vašim je slikama sve u snažnom, nezaustavljivom gibanju.

- Energija na mojim slikama je jako prisutna. Ona je u pokretu u gibanju, ali negdje i trenutno zaustavljena. Za takav način slikanja morate imati veliki prostrani atelijer, gdje slobodno mogu posložiti velike formate platna i na njima pustiti ruku,da sama ide nezaustavljivo.

Za veliki broj današnjih slikara u Hrvatskoj,koji su također vrhunski, namogućnost velikog atelijera je veliki problem. Zbog toga većina naših slikara,ipak više pribjegava figurativnom slikarstvu, jer je to mirnije i ne zahtijeva velika ulaganja.

Pošto su moja platna velikih dimenzija,ona su samim time i puno skuplja u nabavi,a kod ovog mog tzv."akcionog slikarstva" troši se puno boje,a to zahtijeva i veća financijska sredstva.

Samim time moje slike ne mogu imati dovoljno nisku cijenu u prodaji, koju bi naši konzumenti mogli platiti, pa za ukrašavanje svojih domova posežu za printevima i raznim divljim grafikama, kojima je preplavljeno naše tržište umjetnina.

Ja uvijek kažem,bolje je kupiti originalnu sliku,čak i manje poznatog autora,nego upitne grafike koje nisu vidjele potpis autora ili nedajbože print, print je bogohuljenje!

Kako doživljavate suvremeno slikarstvo?

- Suvremeno slikarstvo danas je jako moderno. Rekao bih da ono prati današnje trendove ubrzanog života te dizajnerske smjernice modernih interijera.

Moje slike vole mlađi naraštaji ljubitelja umjetnosti,ali dosta puta sam bio iznenađen da i ljubitelji klasičnog slikarstva prihvaćaju moje radove sa oduševljenjem.

Koliko je danas uopće umjetnost prisutna u životima ljudi?

-.Umjetnost je danas kod ljudi u našoj domovini,spuštena na "najniže moguće grane"- kako se kaže u žargonu. Naši građani bore se za golu egzistenciju,pa im za umjetnost i ne ostaje puno financijskih sredstava.Zbog toga je položaj umjetnika kod nas dosta težak,te slikari svoja dijela prodaju u bescijenje,jer nemaju sredstava čak ni za režije stanovanja.

Npr.u Bruxellesu gdje sam živio vi uopće ne možete kupiti sliku kod slikara privatno. Tamo je kupnja isključivo u galerijama.

Pojedine galerije rade sa svojim odabranim slikarima i one formiraju krajnju cijenu slika.Kupci se čak moraju predbilježiti za slike pojedinih slikara. Da, ali nemojte misliti da se tu radi samo o starim poznatim i umrlim slikarima. Ja govorim o mladim, modernim slikarima.

Što je novo u atelijeru?

- Trenutno radim na novom ciklusu tzv. "Reljefnih apstrakcija", koje će biti na nešto manjim formatima platna,ne većim od metar sa metar. Ali posebnost će biti u jako debelim nanosima boje, skoro do 1cm. Da,biti će to ulja miješana sa posebnom masom,koja onda daje jedan takav drugačiji doživljaj.Kolori će biti izrazito jakog sjaja.

Planovi, izložbe,monografije...?

- Planovi su uvijek veliki,ali nisu neostvarivi. Trenutno sam u pregovorima sa dvije galerije u Grazu da otkupe dvadesetak mojih recentnih radova.

U Zagrebu trenutno imam dvije izložbe: jedna je skupna sa članovima HDLU - Zagreb u Kulturnom centru Dubrava,a jedna je samostalna u Galeriji 3A u Malešnici.

Što se tiče monografije.pripremam za drugu godinu njezino idavanje,makar je do sada već jako puno o mom radu izašlo pojedinačnih materijala - recenzija i kritika povjesničara umjetnosti.