Discharge premijerno ovu subotu stižu u Boogaloo

Osnovani kasnih sedamdesetih, Discharge su promijenili lice punka i zapravo same ekstremne glazbe, svojim zadivljujućim EP-jem "Realities Of War", četiri pjesme čistog intenziteta koje su punk svele na njegove osnovne komponente; bijes, frustraciju i nasilnu pobunu.

Discharge su naišli na zvuk koji je bio toliko ružan, da je bio prekrasan; toliko zastrašujuć da je bio neodoljiv - i pokrenuo potpuno novi val kvrgavijeg, zločestijeg punka iz Ujedinjenog Kraljevstva i na kraju utro put hardcoreu i thrashu.

Nezaustavljivi Discharge iznjedrili su brdo bandova i stvorili vlastiti žanr - Discore ili D-Beat, kako je sada poznat diljem svijeta. Utjecali su na mnoge punk hardcore i metal bendove pa su ih tako obrađivali i Metallica, Anthrax, Sepultura, At the Gates, Napalm Death, Soulfly, Nausea, Oi Polloi i mnogi drugi.

Prvi su put u Zagrebu trebali nastupiti 2006., ali je nastup nažalost otkazan, a sada napokon dolaze, 18 godina kasnije, pokazati svima zašto su još uvijek relevantni, zašto ih se isplati pogledati uživo i zašto vaši najdraži glazbenici nose njihove majice.

Svoj sedmi album "End of Days" objavili su 2016., čak 34 godine nakon svog albuma prvijenca "Hear Nothing See Nothing Say Nothing" koji će zauvijek ostati obvezni dio punk lektire.

Tezz, Rainy, Bones, Proper Caution i JJ stižu u subotu, 23. 11., u Boogaloo, a pridružuju im se domaće snage U.B.T. i Killing Yield, koje ste u Zagrebu mogli gledati više puta, a za koje mislimo da će svojim hardcore punkom savršeno upotpuniti večer pa ih u svakom slučaju dođite podržati. Ne bi to bio pravi subotnji punk izlazak da na kraju večer ne zaključimo uz punk rock party by Tomi Phantasma.

Ulaznice su u pretprodaji sve do subote, 23. 11., u 14:00 u Tratinskoj 34, ili putem weba (https://www.dirtyoldempire.com/proizvod/discharge-boogaloo-2024-ulaznica/), po cijeni od 23 eura, dok će im na ulazu cijena biti 27 eura.

Satnica:

20:00 vrata

20:30 U.B.T.

21:20 Killing Yield

22:10 Discharge

after: punk rock party by Tomi Phantasma