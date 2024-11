Darkwave duo ULTRA SUNN premijerno u Močvari

Nova belgijska EBM/darkwave senzacija Ultra Sunn premijerno stiže u Hrvatsku! Ljubitelji bendova kao što su Boy Harsher, Twin Tribe i NNHMN nipošto ne bi smjeli propustiti ovaj koncert! Crnilo će u svojoj prekrasnoći obasjati Močvaru u srijedu, 12. veljače 2025.

Pretprodajna cijena ulaznica je 21 euro, a na ulazu će koštati 25 eura. Mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga ili u Dirty Old Shopu za za fizičke primjerke. Sve early bird ulaznice su rasprodane.

Od 2020. i njihovog uspjeha "Keep Your Eyes Peeled", ovaj duo iz Bruxellesa u pet godina postojanja osvojio je jednoglasnu podršku nastupajući na koncertima diljem svijeta (Europa, Južna i Sjeverna Amerika). ULTRA SUNN izražava želju za modernošću kroz svoje teme, zvukove i suradnje (Kontravoid, Kris Baha, Zanias, Curses, Sarin), istovremeno ostajući u skladu s klasičnim EBM-om i belgijskom elektroničkom glazbom. Brzo su se našli na pozornici uz Front 242, Nitzer Ebb, DAF, pa čak i A Split Second. Samov duboki i mračni glas razvija se preko Gaelleine pažljivo dizajnirane postave analognih sintisajzera i industrijskih ritam mašina.

Aktivni u klasičnim umjetnostima i modnim revijama, te inspiracije odražavaju se u njihovom radu. Par je opsjednut energijom coldwavea, new beata i modernog EBM-a. Kao svjedoci svog vremena, bend stvara plesne i svijetle himne o samopoboljšanju, borbi protiv anksioznosti i rodnoj ravnopravnosti, uvijek s inkluzivnim, snažnim i pozitivnim duhom. Kako to sve skupa zvuči uvjerite se 12. veljače u Močvari, a hoćete li ponijeti cipelice plesalice ili cupkalice - na vama je! Dan ranije bend će nastupiti u beogradskoj Zappa Bazi, također u organizaciji Hangtimea.