Pogon Jedinstvo najavio dio programa nove sezone

Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade najavio je uoči ljetne stanke dio programa koji ga očekuje na jesen i zimu, u kojemu se u izložbenom programu ističe onaj posvećen 20. obljetnici izlaženja tjednika "Novosti".

U sklopu projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve", kojemu je cilj unaprijediti postojeći model upravljanja Pogonom, ugostit će se umjetnike Tina Dožića, Luanu Lojić, Teutu Gatolin, Ivu Korenčić i Filipa Borellija, udrugu LOFT, te program radionica Galerije Močvara.

Najesen se nastavlja s programom dviju galerija Pogona Jedinstvo, "90-60-90" i "Močvara", dok će studenti i profesori Odsjeka za animirani film i nove medije ponovno ondje raditi svoje projekte.

Iz Pogona najavljuju da će u novoj sezoni krenuti i s edukacijom za tehničare za koju su do 16. rujna otvorene prijave, a na kojoj će polaznici stjecati znanja iz osnova tehničke produkcije i scenografije događanja, osnova audio produkcije, video sustava, scenske rasvjete.

Prošla sezona obilovala izložbenim programima

U prethodnom razdoblju prostor Pogona Jedinstvo bio je ispunjen izložbenim programima - ugostili su ih čak deset.

Galerija 90-60-90 počela je sezonu na temu "Tišina" izložbom Ksenije Turčić "Iconophilia glow" o brisanju čovjekove individualnosti te je nastavio izložbom Magdalene Pederin "Svatko od vas me čuje", koja je propitala utjecaj tehnološkog okoliša na pojedinca i društvo te obrnuto.

Sabina Mikelić je kroz višekanalnu instalaciju "Beyond the Choir" istraživala mogućnosti zvuka, glasa i tišine unutar filmskog jezika, a sezonu u toj galeriji zaokružio je Toni Mijač izložbom "Pretvori se u uho" koja je tematizirala mogućnosti manipulacije riječi i izraza.

Galerija Močvara svoj je program počela izložbom "Dance with the Devil" koja je kroz rad dvaju kolektiva - Schwestern Sisters & Ittah Yoda spojila ekološku i emocionalnu katastrofu.

Na izložbi Rave voyeur, umjetnice Anne De Vries, Bogomir Doringer, Lina Kovačević i Hannah Rose Stewart istraživale su specifičnosti rave i clubbing kulture kroz prizmu pojedinca i kolektiva.

Konferencija PlayCo. okupila je stručnjake iz svijeta umjetnosti i video igara koji su razmjenjivali iskustva o mogućnostima korištenja larp-a (live action role play).

Osim ta dva galerijska programa, Jedinstvo je ugostilo još tri izložbe - Lala Raščić je predstavila filmski set namijenjen realizaciji filmskog performansa u kojem se bavi mitskom figurom Meduze, na izložbi "Vrijeme srca: (Re)Animacija poezije" 50 hrvatskih autora-animatora ilustrirali su dosad neobjavljene pjesme novinara, filmskog kritičara i redatelja Božidara Trkulje, dok je Ana Jurišić predstavila ambijentalnu instalaciju "Propitivanje osjećaja sigurnosti prostornim izričajem".

Predstave, koncerti, vrtne zabave

Izvedbeni program predstavio je Koreografiju utopije (Tin Dožić, Andro Giunio i Sonja Pregrad), predstave"Medeja, prolog za one koji uvijek izvuku deblji kraj" (Irena Boćkaj) i "Iskop" (BADco. )

Martina Hrlić Rogić i plesna grupa Flame izveli su predstavu "to LOVE or to HOLD", a DB Indoš i Kuća ekstremnog muzičkog kazališta instalaciju F : I : L : M : S : K : A : T : E : K : A i "Šahtofoniju o slobodi volje".

Održali su se i festivali Perfect Circle Street Festival s tradicionalnim natjecanjem u brake danceu i međunarodni Cirkobalkana fest, koji je tijekom 20 dana predstavio 12 regionalnih i europskih cirkuskih ostvarenja, brojne radionice, vizualne instalacije i drugo.

Početkom godine na rezidenciji Pogona boravio je austrijski umjetnik Christoph Szalay, dok je na nedavnoj Jedinstvenoj vrtnoj zabavi nastupila Zdenka Kovačiček.

Jedinstvo je značajnu pozornost dalo i radionicama, među ostalim, urbanog vrtlarenja, eksperimentiranja u različitim medijima, biznis modela, te programima potpore suvremenom plesu i kazalištu u nezavisnoj produkciji, kao i provedbom međunarodnog projekta Reshape.