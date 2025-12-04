Na ovogodišnjoj konferenciji Microsoft Ignite 2025., namijenjenoj razvojnim programerima i IT stručnjacima, prikazan je cjelokupni životni ciklus umjetne inteligencije - od prvih ideja do konkretne primjene u poslovanju. Predviđa se da će do 2028. godine poduzeća koristiti 1,3 milijarde AI agenata koji automatiziraju radne procese, a fokus konferencije bio je na tome kako AI rješenja ubrzavaju inovacije, optimiziraju procese i donose stvarnu vrijednost organizacijama.

Umjetna inteligencija danas je više od koncepta, postala je ključni alat za brže donošenje odluka i prilagodbu tržišnim promjenama. Sigurnost i odgovornost ostaju u središtu razvoja, uz naglasak na etičku primjenu i zaštitu podataka. AI ne zamjenjuje ljudsku kreativnost i stručnost, već ih nadopunjuje, stvarajući rješenja koja mijenjaju način rada.

Microsoft zamišlja budućnost u kojoj organizacije postaju „frontier" kompanije, pomičući granice korištenjem AI-a za otključavanje kreativnosti i inovacija.

Glavne novosti s Ignite 2025.:

Work IQ u Microsoft 365 Copilotu: Vaš kontekst, vaša prednost

Copilot sada razumije vašu ulogu i kontekst za pametniju, personaliziranu pomoć - laički rečeno, Work IQ pojačava vaš IQ.

Izgrađen na vašim podacima, memoriji i zaključivanju, povezuje se s bogatim znanjem tvrtke u e-mailovima, datotekama, sastancima i chatovima, kao i s vašim navikama i obrascima rada. Omogućuje Copilotu da uspostavi veze, otključa uvide i predvidi sljedeći najbolji korak na temelju izvornih informacija.

Primjer: Vaš financijski tim može automatizirati usklađivanje računa uz kontekstualno zaključivanje.

Microsoft Agent Factory: Od eksperimenta do implementacije

Program Microsoft Agent Factory pomaže AI agentima kako bi znali što učiniti s vašim podacima? Foundry IQ i Fabric IQ pomažu AI agentima razumjeti što korisnici rade, premostiti jaz između neobrađenih podataka i stvarnog poslovnog značenja te pronaći kontekst za donošenje odluka.

Agent 365 Control Plane: Sigurnost i upravljanje na svakoj razini

Kako broj AI agenata raste, upravljanje postaje ključno. Agent 365 Control Plane omogućuje CIO-ima, CISO-ima i IT administratorima da promatraju, upravljaju i osiguraju sve AI agente, bez obzira na platformu. Istovremeno, pomaže IT timu smanjiti rizik i pojednostaviti uvođenje agenata, uz integraciju Microsoftovih sigurnosnih rješenja Defender, Entra, Purview i Foundry Control Plane.

Razgovarajte s Copilotom

Novost koja mijenja način rada: sada možete razgovarati s Copilotom, kao s kolegom.

Sa svog mobitela pitajte: „Koji su mi glavni prioriteti za danas?" ili „Sažmi mi sastanak koji sam propustio".

Copilot Chat je siguran AI chat za posao, dostupan svakom Microsoft 365 pretplatniku bez dodatnih troškova, uskoro i s Agent Mode opcijom.

Zašto je ovo važno?

AI postaje strateški alat za inovacije i agilnost. Microsoftova vizija: omogućiti organizacijama da pomiču granice i otključaju ljudsku ambiciju uz pomoć inteligentnih i sigurnih agenata.