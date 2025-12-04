Parra pokreće nagradni natječaj

Hrvatski poduzetnici, ponajviše oni mali, suočavaju se s velikom promjenom jer Fiskalizacija 2.0 i obvezno uvođenje eRačuna u B2B poslovanju te fiskalizacija svih B2C računa od 1. siječnja 2026. transformiraju kako vode svoje poslovanje. Kako bi im olakšala prilagodbu novim pravilima, Parra, aplikacija za upravljanje poslovnim dokumentima i financijama, pokreće nagradni natječaj u kojem dijeli 1000 PRO licenci na dvije godine, u ukupnoj vrijednosti od 240.000 eura.

Licencu je moguće osvojiti do 15. prosinca 2025., a broj preostalih dostupnih licenci prikazan je na web stranici Parre. Proces prijave je jednostavan: dovoljno je posjetiti web, upisati e-mail, provjeriti inbox i dovršiti registraciju jedinstvenim kodom. Svi Parra paketi, bilo iz ovog natječaja, kao i oni po punoj cijeni, dolaze bez ugovorne obveze.

PRO licenca omogućuje poduzetnicima ključne funkcionalnosti Parra aplikacije: izdavanje i primanje eRačuna, fiskalizaciju računa te izradu ponuda. Uz mogućnost dodavanja do 10 korisnika i prioritetnu podršku, licenca osigurava i pristup nadolazećim proširenjima. Tako svim PRO korisnicima uskoro stiže modul za putne naloge, dok će otpremnice, evidencija radnih sati te napredno praćenje financija s povezivanjem bankovnih računa postati dostupni početkom godine.

"Smatramo da digitalizacija ne smije biti birokratski namet, nego prilika za rast i razvoj malih poduzetnika. Započeli smo kao tim poduzetnika i zato razumijemo sve terete poslovanja kod malih poduzetnika, kojima su svaki cent i svaka sekunda njihovog vremena bitni. Zbog toga smo Parru izgradili kao aplikaciju koja može biti pravi digitalni asistent za cijeli niz njihovih potreba. Ovim natječajem želimo već povoljno rješenje dodatno demokratizirati i omogućiti 1000 poduzetnika da besplatno otključa puni potencijal naše ponude na razdoblje od dvije godine", naglasio je Ivan Roje, direktor i osnivač Aestusa i Parre.

S obzirom na to da Fiskalizacija 2.0 zahtijeva angažiranje licenciranog informacijskog posrednika, Parra je idealno rješenje jer je njezin pokretač, tvrtka Aestus, službeno certificirani informacijski posrednik pri Poreznoj upravi s više od 10 godina iskustva rada s malim poduzetnicima. Odabirom Parre korisnici u jednom paketu dobivaju tehničko rješenje i posrednika, a time rješavaju i Fiskalizaciju 1.0 i Fiskalizaciju 2.0, što dokazuje da je aplikacija savršeno skrojena po mjeri malih poduzetnika.