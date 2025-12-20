Nagrađivana grupa predstavlja nove razvojne projekte

D-Marin, mreža premium marina, predstaviti će značajne novosti u okviru svojeg izlaganja na nautičkom sajmu „boot Düsseldorf 2026." Posjetitelji će imati priliku upoznati rastući portfelj D-Marina, uključujući detalje o D-Marini Livorno, čije se otvorenje u Italiji planira za proljeće sljedeće godine.

„Nastavljamo postavljati standarde luksuznog nautičkog iskustva kroz unapređenje korisničkog putovanja, razvoj digitalnih usluga i snažnu predanost održivosti, što je u potpunosti utjelovljeno u našoj nedavnoj kampanji Feels like yachting should feel", izjavio je Oliver Dörschuck, izvršni direktor D-Marina.

Sajam boot Düsseldorf održava se od 17. do 25. siječnja 2026. na lokaciji Messe Düsseldorf. Posjetitelji će D-Marin pronaći u Hali 13, štand B04, gdje će tim predstaviti i detalje novog programa lojalnosti Latitude.

„Veselimo se predstavljanju našeg novog programa lojalnosti Latitude, osmišljenog isključivo za naše godišnje korisnike. Program se prvo pokreće u Turskoj, a potom slijedi implementacija u cijelom portfelju. Latitude donosi niz unaprijeđenih pogodnosti kojima nagrađujemo lojalnost naših stalnih gostiju, s ciljem dodatnog povećanja udobnosti, praktičnosti i cjelokupnog boravka u marini. Drago nam je što će posjetitelji sajma boot Düsseldorf biti među prvima koji će imati priliku upoznati sve značajke Latitude programa", izjavio je Dean Smith, glavni komercijalni direktor D-Marina.

Danas D-Marin upravlja s 14.000 vezova, uključujući više od 1.000 namijenjenih superjahtama. Marina grupa godišnje opslužuje više od 50.000 korisnika, pruža više od 2.500 vrhunskih brodogradilišnih usluga, te ostvaruje vodeći NPS rezultat u industriji od 59, čime se pozicionira kao jedan od vodećih brendova u sektoru. Ovi rezultati dodatno potvrđuju predanost D-Marina pružanju iznimnog korisničkog iskustva.

D-Marin aplikacija, koja će također biti predstavljena na štandu, omogućuje korisnicima daljinski nadzor plovila i upravljanje potrošnjom energije putem pametnih sustava.

Posjetitelji su pozvani da od 17. do 25. siječnja 2026. posjete Halu 13, štand B04 te saznaju više o D-Marin marinama i iskustvu koje nude svojim gostima.

D-Marin je osvojio brojna priznanja za svoje marine diljem Mediterana, od kojih se izdvajaju:

EcoVadis Zlatna Medalja 2025. - svrstava D-Marin među dva posto najboljih tvrtki na globalnoj razini prema ESG kriterijima

D-Marin Turgutreis - zlato: održivost, srebro: zdravlje i sigurnost

D-Marin Didim - zlato: korisničko iskustvo, srebro: izvanredna marina

D-Marin Göcek - zlato: inovacije, srebro: korisničko iskustvo

D-Marin Marsa Al Arab - zlato: izvanredna nova marina

D-Marin Borik (Zadar) - najbolja marina na Jadranu prema glasovima čitatelja Nautičkog Jedra

Više informacija o D-Marinu i njegovim marinama dostupno je na d-marin.com.