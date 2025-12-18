Uber uvodi nove funkcije

Uber je lansirao novu funkciju integracije tzv. "dashcam" auto kameru osmišljenu kako bi dodatno unaprijedila sigurnost vozača i korisnika. Najnovija funkcija omogućuje vozačima da u Uber Driver aplikaciji registriraju svoje vlastite kamere (BYOD - Bring Your Own Dashcam) te da po potrebi sigurno podijele snimku s Uberovim timom za podršku u slučaju sigurnosnog incidenta.

Odmah nakon što se korisniku dodijeli vozač s registriranom kamerom, korisnik će u aplikaciji dobiti obavijest da je vozilo opremljeno dashcam kamerom. Korisnici koji ne žele da se njihova vožnja snima mogu besplatno otkazati vožnju unutar standardnog vremenskog okvira.

„U Uberu smo svjesni naše odgovornosti da svaka vožnja bude što sigurnija. Ponosni smo što predvodimo industriju ovom novom funkcijom registracije dashcam kamera, koja pokazuje kako se tehnologija može koristiti za podizanje sigurnosnih standarda za sve korisnike Uber aplikacije", izjavio je Marcin Moczyróg, generalni direktor Ubera za Srednju i Istočnu Europu.

Hrvatska je jedna od predvodnica ove funkcije u EU, a cilj je jačanje sigurnosti kako za korisnike, tako i za vozače. Omogućavanjem sigurne registracije kamera i transparentne komunikacije prema korisnicima dodatno se unapređuje ukupna sigurnost na platformi.

Vozači koji koriste novu funkciju ističu kako im mogućnost sigurnog učitavanja snimke putem aplikacije daje dodatno povjerenje da će njihova perspektiva biti ispravno zastupljena tijekom pregleda konkretne situacije.

Uberova kontinuirana predanost sigurnosti

Sigurnost je jedan od temeljnih stupova Uberove platforme. Tijekom godina Uber je uveo brojne alate i inicijative za zaštitu korisnika i vozača, uključujući unaprijeđene sigurnosne funkcije u aplikaciji, edukacijske programe te lokalno prilagođene projekte.

U budućnosti Uber planira nastaviti širiti i razvijati svoje sigurnosne funkcionalnosti kako bi svim korisnicima platforme pružio što sigurnije iskustvo.

Podrška jedinstvenom sigurnosnom okviru na različitim tržištima

Kako se upotreba dashcam kamera među vozačima širi na mnogim tržištima, Uberova nova funkcija uspostavlja dosljedan i pravno utemeljen okvir za upravljanje videozapisima. To uključuje:

• jasnu i transparentnu komunikaciju prema korisnicima o upotrebi registrirane kamere

• zaštitne mjere za pristup i obradu snimki podijeljenih s Uberom

• standardiziran proces sigurnog dijeljenja snimki isključivo u vezi sa sigurnosnim incidentim.

Zaštita podataka i privatnosti

Svi podaci s auto kamera koje Uber zaprimi obrađuju se u skladu s Uberovim strogim standardima privatnosti i svim relevantnim zakonima, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Vozač, kao vlasnik kamere, smatra se voditeljem obrade podataka, što znači da je odgovoran za snimke koje kamera zabilježi. Uber ima pristup snimci isključivo ukoliko je vozač odluči podijeliti s platformom nakon sigurnosnog incidenta te r primjenjuje niz zaštitnih mjera pri obradi takvog materijala, uključujući obavještavanje korisnika o registriranoj kameri i ograničavanje pristupa snimkama isključivo na specijalizirani sigurnosni tim.