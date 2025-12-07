Nove investicijske prilike za rastuće hrvatsko tržište

Raiffeisen Capital Management, međunarodno aktivan upravitelj imovinom i jedan od vodećih pružatelja fondova ne samo u Austriji nego i u regiji srednje i istočne Europe, jača svoju prisutnost na hrvatskom tržištu transformacijom nekadašnjeg Raiffeisen Investa i njegovom daljnjom integracijom kao hrvatske podružnice Raiffeisen Capital Managementa. Ojačani lokalni tim nastavlja raditi u novoj strukturi, pod novim nazivom - Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima - osiguravajući kontinuitet za klijente i partnere.

Iz svog bečkog sjedišta Raiffeisen Capital Management upravlja imovinom u ukupnom iznosu od 46,5 milijardi eura (listopad 2025.) i drži 18,6 % austrijskog tržišta. Ono što dodatno izdvaja Raiffeisen Capital Management jest impresivan udio ulaganja usklađenih s ESG kriterijima: više od 56 % ukupne imovine ulaže se u skladu sa strogim načelima održivosti, čime se kompanija svrstava među vodeće europske upravitelje u području odgovornih ulaganja.

Kao društvo u potpunom vlasništvu Raiffeisen Bank Internationala (RBI), društvo za upravljanje fondovima djeluje i kao kompetencijski centar za fondovsko poslovanje Grupe na tržištima srednje i istočne Europe (CEE). Ova široka mreža uključuje devet lokalnih društava za upravljanje fondovima i tri mirovinska društva, koja posluju diljem regije (jedno i u Hrvatskoj).

„Raiffeisen je od samih početaka imao pionirsku ulogu na tržištima investicijskih i mirovinskih fondova u mnogim zemljama srednje i istočne Europe, a danas je jedan od najvećih tržišnih sudionika u većini država u kojima Grupa posluje", ističe CEO Hannes Cizek. Zaključno s krajem rujna 2025., Raiffeisenova fond i mirovinska društva u CEE regiji upravljaju imovinom više od 1,8 milijuna klijenata mreže Raiffeisenovih banaka, u ukupnom volumenu od 19,8 milijardi eura.

Hrvatska je već dugi niz godina dio ove široke mreže. Ukupna imovina pod upravljanjem Raiffeisena u Hrvatskoj (u društvu za upravljanje fondovima i mirovinskom društvu) iznosi oko 7,8 milijardi eura.

„Hrvatska je strateški važno tržište za Raiffeisen Capital Management. Ovim jačanjem želimo domaćim ulagačima ponuditi još širi izbor visokokvalitetnih fondova i investicijskih strategija", objašnjava Vesna Tomljenović, Country Head Croatia. „S proširenom ponudom različitih klasa imovine naši ulagači u Hrvatskoj imat će pristup istim fondovima kao i klijenti u Italiji ili Austriji", dodaje Tomljenović.

U Hrvatskoj će Raiffeisen Capital Management nastaviti blisku suradnju s Raiffeisen bankom Hrvatska, kao svojim najvažnijim distributivnim partnerom, nudeći fondove privatnim ulagačima, korporativnom sektoru i institucionalnim klijentima, uključujući mirovinske fondove, osiguravatelje i druge financijske institucije.

Kroz svoju lokalnu web stranicu www.raiffeisenfondovi.hr, Raiffeisen Capital Management hrvatskim će ulagačima pružati detaljne informacije o širokom spektru fondova - od konzervativnih do globalnih tematskih i održivih strategija - uz dodatnu edukaciju tržišta kroz analize, obrazovne sadržaje i redovitu komunikaciju usmjerenu prema ulagačima i široj financijskoj zajednici.