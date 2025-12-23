ACP ide dalje

Advance Capital Partners je četvrtom krugu prikupljanja obveza za svoj fond privatnog kapitala prikupio dodatnih 51 milijuna eura obveza investitora. Ukupne obveze za fond privatnog kapitala Advance Capital Partners SIS (ACP SIS) time su se povećale na 249 milijuna eura, dok Advance Capital Partners u oba svoja fonda ukupno upravlja s već 300 milijuna eura.

„Posljednjim krugom prikupljanja obveza dobili smo dodatnu potvrdu dosadašnjeg dobrog rada, budući da su se brojni postojeći investitori odlučili za povećanje svojih obaveza, a pridružilo nam se i 30 novih investitora," rekao je predsjednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak te istaknuo da se za ulaganje odlučilo više od 130 investitora, među kojima se posebno ističu uspješni hrvatski i slovenski poduzetnici te praktički svi veći hrvatski i slovenski mirovinski fondovi i osiguravajuća društva.

ACP SIS je do sada već investirao u šest poduzeća. Fond je stekao većinske vlasničke udjele u hrvatskom društvu Solvis, proizvođaču solarnih panela i vodećem pružatelju energetskih rješenja u regiji, u regionalnom trgovcu obućom i modnim dodacima Mass, u IT tvrtki Margis, u društvu Mikrocop te u specijaliziranom prodavaču visokokvalitetnih i električnih bicikala A2U, kao i dovršio preuzimanje turističke tvrtke Unitur, koja upravlja skijalištem na Rogli i Termama Zreče.

„Ako uzmemo u obzir i planirano preuzimanje austrijskog obućarskog giganta Leder & Schuh, koje je u završnoj fazi, u posljednje dvije godine investirali smo već oko 120 milijuna eura, gotovo polovina prikupljenih obveza ulagača. U sljedeće dvije do tri godine želimo investirati još u otprilike tri do četiri tvrtki, dok će se obveze iz posljednjeg investicijskog kruga prvenstveno usmjeriti na naknadne akvizicije koje će provesti naše postojeće portfeljne tvrtke," dodao je Aleš Škerlak.