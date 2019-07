Metallica izdaje knjigu - za djecu!

Metallica, kultna američka heavy metal grupa poznata po glazbenim uspješnicama poput Nothing Else Matters, Enter Sandman i Unforgiven, ovjekovječit će svoje djelovanje ilustriranom knjigom za djecu pod nazivom "The ABCs of Metallica".

Knjiga jednog od komercijalno najuspješnijih bendova bit će objavljena 26. studenog, a sva zarada ide u korist dobrotvorne zaklade grupe 'All Within My Hands', piše Guardian.

Članovi benda napisali su je u suradnji s autoricom Howie Abramsom. Ilustracije je izradio umjetnik Michael "Kaves" McLeer.

- Stihovima i ilustracijama u knjizi 'ABCs of Metallica' bend govori o njegovoj povijesti od A do Ž. Svako slovo abecede opisuje faze našeg putovanja od 'Garage Days' do 'Master of Puppets', kao i ostale zabavne činjenice o nama - stoji na internetskim stranicama grupe.

Njihov najnoviji album, deseti po redu u 38-godišnjoj karijeri pod nazivom "Hardwired... to Self-Destruct" iz 2016. godine, u svijetu je prodan u pet milijuna i bio je nominiran za nagradu Grammy.

Metallica je nedavno održala dva koncerta na stadionu u Velikoj Britaniji, a britanski su ga mediji opisali kao "dva i pol sata majstorske metal nastave". U sklopu svjetske turneje, grupa će idućih dana i mjeseci održati koncerte diljem Europe i svijeta.