Elle Kennedy - Povratak, knjiga koju trebate pročitati

Elle Kennedy poharala je svjetske i hrvatske top liste naboljih naslova serijalima Briar U i Off-Campus, a sada nam je stigla poslastica - peti dio serijala Off-Campus, neočekivanog i neuobičajenog za njen opus.

Ovakve serijale Elle Kenennedy obične piše u četiri nastavka, ali izgleda da je smatrala da ovo treba završetak...

Svjetski popularni serijal Off-Campus autorice bestellera New York Timesa Elle Kennedy vraća se sa zbirkom od četiri povezane priče! Ovo novo poglavlje nudi odgovor na pitanje: gdje su sada?

Četiri priče. Četiri para. Tri godine stvarnog života nakon diplome...

Jedno veliko vjenčanje.

Jedna prosidba.

Jedno tajno vjenčanje.

I jedna neočekivana trudnoća.

Možete li pogoditi što se odnosi na koji par?

Počnite čitati radi drame, nastavite zbog smijeha! Provjerite što je novo u životima vaših omiljenih likova dok se pokušavaju prilagoditi promjenama koje donosi odrastanje i otkrivaju da velike odluke imaju velike posljedice... i velike nagrade.

Povratak je posljednja, peta knjiga iz serijala OFF-CAMPUS

"Presmiješno, toplo i dirljivo! Povratak je sjajna zbirka

priča koje se nadovezuju na izvorne romane! Nećete

vjerovati što sada izvodi ekipa iz Off-Campusa."

- Sarina Bowen, autorica bestsellera USA Todaya

"Ljubitelji Elle Kennedy i serijala Off-Campus ne smiju propustiti ovu poslasticu. S radošću sam zavirila u živote nekih od mojih omiljenih likova iz new adult žanra! Uživala sam u svakom djeliću ove knjige koju možemo slobodno nazvati bračnom groznicom Off-Campusa. Obavezno štivo za fanove."

- Under the Covers Book Blog

"Bilo je zabavno ponovno biti sa starom ekipom. Čitala sam ovu knjigu stalno se smijuljeći i smješkajući. Obožavatelji serijala Off-Campus uživat će u Povratku i prilici da se opet podruže sa svojim omiljenim likovima."

- A Novel Glimpse

Proljeće jest tu i vrijeme je lijepo, baš je zato knjiga u parku ili u kući dok kiša lagano zalijeva vaše prozore prava stvar sa opuštanje i užitak... pa svratite do stranca Naklade Neptun i naručite odličnu knjigu!