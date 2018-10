Merkel konačno pokazuje liderske kvalitete

Godinu dana je Velika koalicija, koju čine CDU/CSU i SPD, na vlasti. I godinu dana Njemačka nema vodstvo, već je paralizirana vladom koja se u prvenstveno bavi sama sobom. Unutarnji sporovi određuju dnevni red, a ne pitanje desničarskog populizma koje treba hitno rješavati, a koji slavi uspjehe ne samo u Njemačkoj i kod europskih susjeda, već širom svijeta. Ni na izazov migracija se ne pronalazi odgovor, podjednako slabo se pristupa promišljenom odnosu s opasnostima umjetne inteligencije. Da ne spominjemo klimatske promjene.

Njemačkom stanovništvu je dosta te orijentiranosti samo na sebe i samouništenja. Izbori u gospodarski jakoj saveznoj pokrajini Hessenu u nedjelju (28.10.) su to dokazali: zemlja želi promjenu. Većina Angeli Merkel više ne vjeruje da nakon 13 godina na vlasti može upravljati procesom obnove.

Posljednja šansa za Merkel

Angela Merkel to zna. Ona je iznenađujuće otvoreno posljednjih dana o tome govorila kako je teško nakon toliko godina na vlasti urediti vlastito nasljedstvo. I danas je uhvatila posljednju šansu da uopće još igra aktivnu ulogu u tome.

Tradicionalno je kancelar iz redova CDU-a istovremeno i predsjednik stranke. To ne zahtijevaju stranački statuti, već aritmetika vlasti. Jer, to čini vladanje mnogo jednostavnijim.

Merkelova je uvijek jasno stavljala do znanja da ne želi odustati od tog instrumenta. To što je sada najavila da se u prosincu više ne želi kandidirati za mjesto predsjednice stranke pokazuje koliko je situacija ozbiljna. To dokazuje da Merkel gubi podršku i u vlastitim redovima. I to dokazuje da ni u padu ne gubi svoj instinkt za preživljavanjem.

Umjesto da pusti da bude smijenjena, ona odustaje sama. Tako je ona ponovo pragmatični akter koji uvijek iznenađujuće najbolje djeluje kada je satjeran u tjesnac.

Stvaranje željene nasljednice

To joj omogućava mali predah. Ona tako dalje može raditi na pripremanju Annegret Kramp-Karrenbauer, koja je njezin favorit za njezino nasljedstvo. I prije svega može neko vrijeme ostati kancelarka.

U konačnici ona time neće pomoći samo sebi, nego i vlastitoj stranci. Sada je lopta ponovo u igralištu SPD-a, koalicijskog partnera CDU-a. Odlukom Angele Merkel je postalo još vjerojatnije da će sada SPD raskinuti koaliciju - i time će i odgovornost za ovaj neuspjeh pasti na leđa SPD-a.

Merkel ostaje vjerna sama sebi. Do kraja njenog kancelarskog mandata - koji je sada mnogo bliži.