Njemačka se i dalje bavi sama sobom

Tijekom posljednjeg vikenda, kada je čitav svijet tugovao zbog ubojstva 11 Židova u Pittsburghu, u Njemačkoj je desno-nacionala Alternativa za Njemačku (AfD) ušla u posljednji parlament u kojem još nije bila zastupljena. Izabralo ju je 12 posto birača savezne pokrajine Hessen, njemačke bankarske i financijske utvrde, u kojoj već godinama plaće rastu a nezaposlenost pada.

Posebno zastrašujuća je ova pozadina ako se uzme u obzir činjenica da se jedan od čelnika AfD-a još nedavno posprdno poigravao s pojmom Holokasta nazivajući ga "ptičjim izmetom povijesti" (nevažnim, kratkim trenutkom u povijesti). I ta ista stranka ne samo da je zastupljena u saveznom parlamentu Bundestagu nego u svih 16 pokrajinskih parlamenta. Zapravo bi već ova činjenica moju zemlju trebala prodrmati do temelja i biti na naslovnicama svih novina. Da to nije slučaj, u velikoj mjeri govori o tome kako je AfD uopće mogao postati tako moćan.

Biračima je pun kufer svađa

Posljednjih 13 godina na vlasti je Angela Merkel. A podrška u ispitivanjima javnog mnijenje nikada nije bila slabija. To je povezano s nekom vrstom zamora. I spornom izbjegličkom politikom kancelarke Merkel. No slaba podrška je prije svega odraz vječitih svađa unutar njezine vlade. Koalicija između Unije CDU/CSU i SPD-a je od samog početka bila prisilni savez bez vizije kako narodne mase pridobiti na svoju stranu. No otvorene borbe za prevlast unutar vlade su ono što birače u međuvremenu najviše živcira. I to pokazuju ispitivanja.

Jasna većina Nijemaca više ne želi ovu veliku koaliciju. Shodno tomu, ovi izbori u Hessenu su bili i sudbinski izbori za Angelu Merkel i njezinu vladu. Da kancelarkičin čovjek i šef vlade Hessena nije ponovo izabran, Angela Merkel bi morala računati s otvorenim ustankom. CDU je doduše izgubio poprilično glasova, ali ostaje jasno najjača politička snaga u toj pokrajini.

Dakle, Merkel ne mora brinuti o trenutnoj situaciji na frontu. Međutim, njena vladajuća koalicija nije izvan opasnosti. Jer, njen partner, SPD i na ovim izborima je veliki gubitnik i kreće se oko 20 posto. I to u pokrajini u kojoj su socijaldemokrati tradicionalno duboko ukorijenjeni.

SPD više nije pouzdani partner

Poslije ovog izbornog debakla, bit će još glasniji oni koji kažu da SPD uopće može preživjeti samo ako napusti vladajuću koaliciju s Angelom Merkel, i to što je prije moguće. Ova interna diskusija nastavit će okupirati pozornost Njemačke i u sljedećim tjednima - i tako sprječavati vladu u obavljanju njezinog posla. Gotovo da i nema smisla da kažem koliko je to fatalno - ne samo za ovu zemlju, nego i za Evropu koja se nastavlja da se polarizuje i koja se polako nestaje na marginama.

Ali, ima i dobrih vijesti o ovoj izbornoj večeri. Hessen će moći formirati vladu čiji članovi su duboko ukorijenjeni u našem Ustavu i koji će tom pokrajinom upravljati čvrsto se oslanjajući na njegove temelje. Iako su desničarske nacionalne snage sada zastupljene u svim njemačkim parlamentima: za antisemite nema mjesta u vladi.