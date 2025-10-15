Menopauza bez zabluda: što je mit, a što stvarnost

Iako se o menopauzi danas sve više govori, mitovi i zablude o ovom prirodnom životnom razdoblju i dalje su duboko ukorijenjeni. Intimina, brend posvećen ženskom intimnom zdravlju, zajedno s ginekologinjom Susannom Unsworth, donosi najčešće mitove i objašnjenja kako bi ženama pomogla bolje razumjeti promjene koje menopauza donosi.

Mit: Debljanje u srednjoj dobi događa se uvijek zbog perimenopauze

Promjene u tjelesnoj težini su česte tijekom perimenopauze. Mnoge žene primijete povećano nakupljanje masnog tkiva oko struka, čak i kada je ukupno povećanje težine malo. To se često povezuje s metaboličkim promjenama koje prate ovu životnu fazu.

Ipak, debljanje u srednjoj dobi ima više uzroka. Smanjena tjelesna aktivnost, prehrambene navike, gubitak mišićne mase povezan s godinama, obrasci spavanja pa čak i genetika mogu igrati ulogu. Jedan od izazova ove životne faze je što strategije koje su prije pomagale kod kontrole težine često više ne funkcioniraju jednako dobro. Zato može biti korisno potražiti savjet stručnjaka, poput nutricionista ili osobnih trenera, kako bi vježbanje i prehrana bili prilagođeni ovoj fazi života.

Treba spomenuti i ulogu crijevnog mikrobioma, za koji nova istraživanja pokazuju da može utjecati na regulaciju tjelesne težine. Ukratko, debljanje u srednjim godinama nije samo posljedica hormona, već zahtijeva cjelovit pristup koji uzima u obzir životne navike, prehranu, godine i genetiku.

Mit: Ne možete zatrudnjeti tijekom perimenopauze

Netočno. Iako plodnost opada, ovulacija se i dalje može događati u perimenopauzi, iako često neredovito. Događalo se da su žene mislile kako su u menopauzi jer im je prestala menstruacija - a zapravo su bile trudne.

Zbog toga je kontracepcija i dalje potrebna u perimenopauzi. Preporučuje se korištenje kontracepcije do godinu dana nakon zadnje menstruacije ako je žena starija od 50 godina, odnosno dvije godine ako je mlađa od 50. Većina oblika hormonske nadomjesne terapije (HNT) nije kontraceptivna, pa je važno razgovarati s liječnikom o opcijama ako razmišljate o HNT-u u perimenopauzi.

Mit: Menopauza pogađa samo žene starije od 50

Česta zabluda. Prosječna dob menopauze u većini europskih zemalja je 51, no sve promjene nakon 45. godine smatraju se normalnima. Oko 4% žena doživi menopauzu prije 40. godine - stanje poznato kao prerana insuficijencija jajnika (POI).

Treba imati na umu i da perimenopauzalni simptomi - poput valunga, promjena raspoloženja, problema sa snom i neredovitih ciklusa - mogu početi godinama prije nego što menstruacija potpuno prestane. Hormonske promjene mogu utjecati na žene već u 30-ima i 40-ima, pa je pri procjeni simptoma važno uzeti u obzir menopauzu, ali istovremeno isključiti druge medicinske uzroke.

Mit: HNT se može koristiti tek kada menstruacija potpuno prestane

HNT se može koristiti i dok žena još uvijek ima menstruaciju. Zapravo, neredovite ili promijenjene menstruacije jedan su od ključnih znakova perimenopauze. Ne treba čekati potpuni prestanak menstruacije da biste potražili pomoć.

U tim slučajevima može se odabrati nekakav režim HNT-a. Također je važno imati na umu da je trudnoća još uvijek moguća - pa je kontracepcija i dalje potrebna.

Mit: Potrebna je krvna pretraga da bi se dijagnosticirala menopauza

Kod većine žena starijih od 45 godina menopauza se dijagnosticira klinički - na temelju simptoma. Krvne pretrage hormona najčešće nisu potrebne. Hormonske razine u perimenopauzi jako osciliraju i često se vraćaju u „normalne" vrijednosti čak i kada su simptomi jasni - što može dovesti do krivih zaključaka.

Hormonske krvne pretrage mogu biti korisne kod mlađih žena za potvrdu rane menopauze. Također se ponekad rade drugi testovi kako bi se isključili uzroci poput bolesti štitnjače ili anemije. No, općenito, hormonske pretrage imaju ograničenu vrijednost kod dijagnosticiranja menopauze u žena srednje dobi.

Mit: HNT se može koristiti samo 5 godina

Ova zastarjela preporuka dolazi iz ranih studija koje su kasnije ponovno analizirane. Danas ne postoji čvrsto vremensko ograničenje za korištenje HNT-a. Preporuka je da se terapija preispituje svake godine - procjenjuju se koristi i rizici, a žena donosi informiranu odluku o nastavku. Trajanje terapije ovisi o simptomima, zdravlju i osobnim željama.

Mit: Žene koje imaju migrene ne mogu koristiti HNT

Još jedna česta zabluda, često temeljena na preporuci da se izbjegava kombinirana kontracepcijska pilula kod žena s migrenom s aurom. Međutim, HNT je drugačiji. U većini slučajeva sigurno je propisati transdermalni (preko kože) estrogen s mikroniziranim progesteronom ženama koje imaju migrene, uključujući i one s aurom.

Često se kreće s niskom i stabilnom dozom, kako bi se smanjio rizik od izazivanja glavobolje. Zapravo, mnoge žene primjećuju da im stabilizacija hormona putem HNT-a poboljšava simptome migrene u perimenopauzi.

Točne informacije i jasno razdvajanje činjenica od mitova pomažu ženama da bolje razumiju menopauzu i lakše prepoznaju što se u tijelu događa. Otvorenim razgovorima i uklanjanjem osjećaja srama možemo postići da se žene osjećaju osnaženo i samouvjereno tijekom ove tranzicije.