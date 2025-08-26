Međunarodni dan pasa – proslava naših najvjernijih prijatelja

Svake godine 26. kolovoza obilježava se Međunarodni dan pasa, dan posvećen najvjernijem čovjekovu prijatelju. Ovaj poseban datum utemeljen je 2004. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a danas se obilježava diljem svijeta. Cilj mu je podsjetiti na važnu ulogu pasa u našim životima, ali i podići svijest o njihovoj zaštiti, odgovornom vlasništvu te problemu napuštenih i zlostavljanih životinja.

Psi su kroz povijest pratili čovjeka u gotovo svim sferama života - od lova i čuvanja stada do služenja u vojsci, policiji i spašavanju ljudi. Njihova odanost, inteligencija i nevjerojatna sposobnost da prepoznaju ljudske emocije čine ih jedinstvenim bićima. Mnogi vlasnici reći će kako pas nije samo kućni ljubimac, nego ravnopravan član obitelji. Upravo zato Međunarodni dan pasa prilika je da se podsjetimo koliko nam ti četveronožni prijatelji znače.

Osim što donose radost i bezuvjetnu ljubav, psi imaju i brojne pozitivne učinke na zdravlje ljudi. Brojna istraživanja pokazala su da vlasnici pasa imaju nižu razinu stresa, više se kreću i društveno su aktivniji. Šetnja s psom nije samo fizička aktivnost, nego i prilika za druženje, upoznavanje novih ljudi i stvaranje osjećaja zajedništva. Psi također imaju važnu terapijsku ulogu - koriste se u terapijama za djecu s posebnim potrebama, osobe s poteškoćama u razvoju, starije ljude i one koji pate od anksioznosti ili depresije.

Međunarodni dan pasa ujedno je podsjetnik na one pse koji nemaju dom. Procjenjuje se da milijuni pasa diljem svijeta žive na ulicama ili u skloništima, čekajući priliku da pronađu obitelj. Organizacije za zaštitu životinja koriste ovaj dan kako bi potaknule ljude na udomljavanje umjesto kupnje. Udomljavanjem psa ne spašava se samo jedan život, nego se oslobađa i mjesto u skloništu za neku drugu napuštenu životinju.

Obilježavanje Dana pasa može biti različito - od organiziranja uličnih događanja, edukativnih radionica i akcija prikupljanja hrane do jednostavnih gesta kod kuće, poput duže šetnje, nove igračke ili poslastice za svog ljubimca. Najvažnije je pokazati zahvalnost i ljubav prema psima, onako kako oni to čine za nas svakoga dana.

Na kraju, Međunarodni dan pasa nije samo prilika da razmazimo vlastite ljubimce, već i trenutak da postanemo svjesniji odgovornosti koju nosi briga o životinji. Pas traži ljubav, pažnju, vrijeme i predanost, ali zauzvrat pruža neprocjenjivo - bezuvjetnu ljubav i vjernost.