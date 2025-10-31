Halloween - zabava ili glupost?

Halloween ili Noć vještica postao je zanimljiv i Hrvatima u zadnje vrijeme, a kao i svaka takva stvar, ima prilčnu količinu zagovaratelja, ali možda još i više gorljivih protivnika.

I dok se dio mladih sinoć zabavljao pod maskama duhova, kostura i vampira - protivnici ovakvih okupljanja poručuju: poganstvo ruši jedinstvo Svih svetih.

"Meni je super, ja nisam iz Rijeke, ja sam iz Ogulina i mi nemamo ovakve običaje tamo, ali jako sam zadovoljna. Meni je ovo prvi Halloween u Rijeci", kaže Ida.

"To je zapravo jedna zabava koja je došla jednostavno iz Amerike i ljudi su to prihvaitli, događa se jednom godišnje ovako malo da se opustimo i maskiramo", dodao je Goran.

Jutro donosi drukčiju sliku. U crkvama okupljene vjernike. Koji ne odobravaju sinoćnji način zabave. Misle kako je u pitanju, prije svega, neznanje.

"To je dan kad najviše duša prelazi iz čistilišta u nebo i onda taj poganski običaj zapravo ruši to jedinstvo Svih svetih, katoličke crkve. Mislim da bi trebalo izbjegavati takve zabave", kaže Danijela iz Rijeke.

"Mene samo brine zašto se sve to svelo na trenutak kad mi vjernici obilježavamo najsvetije trenutke, a to su Svi sveti i drugi dan kad se sjećamo svih naših pokojnih", pita se Kristijan Zeba, prvostolni dekan Riječke nadbiskupije.

Upozorava da Halloween nije ne pripada hrvatskoj tradiciji nego je uvezen izvana.

"Oni ni ne znaju što slave. Njima je važno da se okupe, druže i oni svode sve na taj način. Ja kod nas nisam osjetio taj duh, mislim da to na našu kulturu ne utječe previše", dodaje Zeba.

Ono što je sigurno - u ovoj noći nije bilo vještica. Maske prekrivaju lica većinom studenata, namjera im nije bila, zaključuju, bilo kakva uvreda.