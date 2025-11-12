Meditacija nije za svakoga

Meditacija odmah priziva asocijacije o opuštenosti i smirenosti, ali to nije uvijek tako. Novo istraživanje otkriva da je četvrtina osoba koja redovito prakticira meditaciju imala loše iskustvo s ovom praksom.

Anksioznost, strah i drukčiji osjećaj za stvarnost bili su neki od primjera negativnih meditacijskih iskustava koje su istraživači naveli kod 1.232 osobe, a 315 sudionika (25.6%) reklo je da se identificiraju s njima. Tim koji stoji iza ovog istraživanja navodi da ne želi meditaciju staviti u negativan kontekst, nego samo istaknuti neke od načina kako može utjecati na određene ljude, ali žele utvrditi i pozitivne načine.

"Ovi dokazi upućuju na važnost širenja javnog i zdravstvenog razumijevanja meditacije kao tehnike koje promiče zdravlje", kaže voditelj istraživanja Marco Schlosser sa Sveučilišta London u Velikoj Britaniji.

"Vrlo se malo zna o tome zašto, kada i kako se mogu pojaviti takve poteškoće vezane uz meditaciju: sada je potrebno više istraživanja kako bi se razumjela priroda tih iskustava", dodaje za Sciencealert. "Kada su neugodna iskustva važan element u meditaciji, a kada su to samo negativni učinci koje je moguće izbjeći?"

Svi koji su bili intervjuirani za studiju imali su barem dva mjeseca prethodnog iskustva s meditacijom i pitali su ih jesu li ikada imali "posebno neugodan" trenutak dok su meditirali.

Istraživači su otkrili da su žene i osobe s vjerskim uvjerenjima imale manje negativnih iskustava tijekom meditacije. S druge strane osobe s više negativnih uvjerenja i koje su sudjelovale na ciklusima meditacije imale su veću vjerojatnost da dožive negativna iskustva.

Većina istraživanja usredotočena je samo na dobrobiti meditacije, ali su se znanstvenici odlučili se baviti i drugom stranom. Ova istraživanje treba pogledati u kontekstu drugih studija. Znanstvenici su već otkrili da meditacija može ojačatiimunološki sustav, smanjiti razinu stresa i čak osvijestiti nesvjesne stvari u našem umu.

Buduća istraživanja mogla bi se dublje baviti im područjima, kažu dalje, produbljujući naše razumijevanje o tome kako meditacija ponekad nema željeni učinak i kako to izbjeći u budućnosti.