Doručak nema veze s tjelesnom težinom?

Doručak se smatra najvažnijim obrokom u danu i to namdva nedavno provedena istraživanja američkih znanstvenika pokazala su da prvi jutarnji obrok i nije toliko važan koliko se dosad vjerovalo.

Znanstvenici s američkog Svečilišta Alabame u Birminghamu proveli su šestotjedno istraživanje u kojemu je sudjelovalo 300 dobrovoljaca, a pokazalo je da preskakanje doručka, odnosno njegovo redovito konzumiranje nije povezano s gubljenjem težine niti s pretjeranom pretilošću. Rezultati istraživanja objavljeni su u stučnome časopisu American Journal of Clinical Nutrition. Istraživanja znanstvenika iz Birminghama pokazala su I da nema neposredne veze između doručkovanja i energetske ravnoteže tijekom dana.

Dobrovoljci su bili podijeljeni u tri grupe. Jedna je dobila zadaću da svakodnevno doručkuje, druga da svakodnevno preskače doručak, a treća da primjenjuje svoje svakodnevne navike kada je doručak posrijedi. Dio dobrovoljaca iz treće grupe svakodnevno je doručkovao, a dio preskakao jutarnji obrok. Nakon četiri mjeseca svi dobrovoljci stali su na vagu kako bi se provjerila eventualna promjena u njihovoj kilaži. Ustanovljeno je da su od početka istraživanja svi izgubili ili dobili samo po pola kilograma ili kilogram. Odnosno, ostali gotovo na istom.

Drugo istraživanje čiji su rezultati objavljeni u istom časopisu pokazalo je da svakodnevno doručkovanje ne utječe znatno na opće poboljšanje metabolizma. U ovom je istraživanju sudjelovalo 33 vitkih dobrovoljaca kojima su kontrolirani kolesterol i količina šećera u krvi. Podijeljeni su u dvije grupe - pola ih je dobilo zadaću konzumirati doručak, a druga preskakati ga. Nakon šest tjedana pojedincima iz obiju grupa izmjereni su tjelesna težina, razina kolesterola i šećera u krvi. Pokazalo se da su sve vrijednosti gotovo identične onima kakve su bile prije početka studije.

Uvriježeno je mišljenje, a i znanstveno se dokazivalo da je redovit doručak potreban organizmu kako bi mu osigurao dovoljnu količinu energije tijekom cijeloga dana te spriječio kasnije unošenje većih količina hrane koje ima negativan utjecaj na zdravlje. No suprotno dosadašnjem vjerovanju, preskakanje doručka sudionike istraživanja nije natjeralo da kasnije konzumiraju veće količine hrane za ručak ili večeru.

Istraživanje je trajalo kratko i provedeno je na malom uzorku dobrovoljaca, pa je potrebno provesti dodatna istraživanja da bi ono bilo vjerodostojno, rekla je znanstvenica Gretchen Reynolds dodavši kako su rezultati jedne ranije provedene studije ipak pokazali vezu između redovitog doručkovanja i stabilne razine šećera u krvi tijekom popodnevnih i večernjih sati, kao i to da je kod osoba koje se bave težom fizičkom aktivnošću doručak bio nešto značajniji za sagorijevanje energije od ostalih obroka.

Možda bi trebalo poslušati Reynolds koja kaže: "Ako volite doručkovati, dobro, no ako ne volite, nemojte se na to prisiljavati."