Med za doručak? Odlična ideja ;)

Što se zapravo događa s našim tijelom kada jedemo med svaki dan? Kao prirodni zaslađivač prepun antioksidansa i prebiotika, med podržava cjelokupno zdravlje, a redovita konzumacija može poboljšati probavu, povećati energiju, ublažiti kašalj i pomoći u borbi protiv infekcija.

Dobit ćete energiju bez naglog pada - ako redovito konzumirate med, mogli biste primijetiti da imate više energije. "Energetski poticaj iz meda dolazi od sadržaja šećera", rekla je Vernarelli. Budući da med sadrži prirodni šećer i može pružiti energiju bez naglog pada koji često slijedi nakon konzumacije rafiniranog šećera. Velika meta-analiza sugerira da med može čak poboljšati kontrolu glikemije, no osobe s dijabetesom ili predijabetesom trebale bi se posavjetovati s liječnikom prije redovite konzumacije.

Imat ćete manje oksidativnog stresa - još jedna velika prednost meda je bogatstvo flavonoidima i fenolima - molekulama s antioksidativnim svojstvima. Antioksidansi pomažu smanjiti oksidativni stres, neravnotežu u tijelu koja može dovesti do oštećenja stanica. To podržava cjelokupno zdravlje, kaže Vernarelli, no koristi mogu biti posebno značajne za mozak. Prema Yvette Hill, registriranoj dijetetičarki-nutricionistici, fenoli u medu štite moždane stanice i mogu pomoći u prevenciji gubitka pamćenja.

Manje ćete kašljati - istina je - med zaista može pomoći u ublažavanju kašlja. "Djeluje tako što oblaže grlo, stvarajući zaštitnu barijeru koja smanjuje iritaciju i suzbija nagon za kašljem", objasnila je Lauren Manaker, dijetetičarka-nutricionistica. Neki dokazi čak sugeriraju da med može biti učinkovitiji od lijekova bez recepta. Zbog toga žlica meda prije spavanja, sama ili umiješana u toplu vodu, može osigurati mirniji san.

Možda ćete imati manje infekcija - med, osobito sirovi, poznat je po svojim snažnim antimikrobnim, antibakterijskim i protuupalnim svojstvima. Zahvaljujući tome, može pomoći tijelu u borbi protiv infekcija, smanjujući vjerojatnost da ćete se zaraziti gripom ili prehladom.

Poboljšat će vam se probava - istraživanja pokazuju da med može imati izuzetno pozitivan učinak na probavni sustav. Bogat je prebioticima, spojevima koji hrane i potiču rast dobrih bakterija u crijevima, pojašnjava dr. sc. Jacqueline A. Vernarelli, nutricionistička epidemiologinja i izvanredna profesorica na Sveučilištu Sacred Heart. "Svakodnevno dodavanje meda vašoj prehrani može nahraniti ovu zdravu floru", rekla je. Kada imate veće količine korisnih bakterija, "imate bolju probavu i apsorpciju hranjivih tvari", dodala je Vernarelli, ističući kako to također pomaže u suzbijanju rasta štetnih bakterija koje uzrokuju infekcije.

Sve u svemu da, pojedite malo meda svaki dan, dobro je za vas ;)