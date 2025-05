Marcus & Martinus u Tvornici kulture

Nakon ogromnog uspjeha rasprodane "We Are Not The Same" turneje, Marcus & Martinus dižu stvari na višu razinu: popularni norveški pop duo kreće na novu veliku europsku turneju s potpuno novim showom u 2026. godini! Prošlo je sedam godina od njihovog fantastičnog nastupa u Domu sportova, a sad se momci vraćaju u Zagreb, točnije u Tvornicu kulture 26. siječnja (ponedjeljak). O velikom "hypeu" i interesu za koncert najbolje svjedoči činjenice da su early bird ulaznice rasprodane za samo 15 minuta. Pretprodajna cijena ulaznica je 40 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba i u Dirty Old Shopu (Tratinska 34), na dan će ako ih ostane koštati 45 eura.

Ulaznice: https://shorturl.at/BGr1x

Fanovi mogu očekivati uzbudljiv live show sa spektakularnom produkcijom, pulsirajućim pop ritmovima i savršeno koreografiranim nastupima - apsolutni "must-see" za sve koji žele doživjeti Marcusa & Martinusa izbliza! Njihovo glazbeno putovanje započelo je rano: već s deset godina nastupili su na Melodi Grand Prix Junioru. Od tada su izrasli u jedan od najuspješnijih pop izvođača Skandinavije - rasprodaju koncerte, osvajaju top-liste i skupljaju milijune streamova.

Prošle godine predstavljali su Švedsku na Euroviziji s hit singlom "Unforgettable" - modernom electro-pop pjesmom o tajanstvenom susretu koja je svojim zaraznim refrenom brzo osvojila top-liste. Svojom glazbom, karizmom i pozitivnom energijom, Marcus & Martinus već godinama osvajaju i šire ionako veliku bazu obožavatelja. Ova turneja će biti još jedno uzbudljivo poglavlje u njihovoj priči o uspjehu - ispunjeno energijom, emocijama i nezaboravnim trenucima. Vidimo se 26. siječnja 2026. u Tvornici kulture, ovakav spektakl se ne propušta!