The Mistery Lights u Vintage industrialu

Bend se oslanja na neke od najboljih elemenata prošlosti - poetski lirizam klasika poput Dylana i Cohena, perkusivnu oštricu ranih garažnih bendova poput The Sonicsa, punk senzibilitet bendova poput The Dead Boysa - i ulijeva im uzbudljivu doza modernosti. Krajnji rezultat je nešto svježe, jedinstveno i drugačije.

Rođeni u Kaliforniji i sa sjedištem u Brooklynu, The Mystery Lights su garažni rock bend prožet psihodelijom koji voli spajati zvukove 60-ih sa suvremenijim elementima. S trippy, pokretačkim melodijama i obiljem zvučnih efekata, bend crpi inspiraciju iz legendarnih bendova kao što su Kinks i Easybeats, dodajući pritom vlastiti dašak psihodelije.

Priča o Mystery Lights započela je 2004. godine kada su prijatelji Michael Brandon i Luis Alfonso - koji dijele strast prema bendovima kao što su The Mc5, Velvet Underground, Dead Moon i The Fall - odlučili stvoriti vlastiti ludi rock and roll. S nastupima poznatim po svojoj sirovoj, instinktivnoj energiji i nemilosrdnoj agresiji - ostavljajući vrlo malo pauza između pjesama - brzo su izgradili vjerne sljedbenike. Njihov prvi singl "Too Many Girls" kritičari su s oduševljenjem prihvatili.

