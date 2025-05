Dunije, etno world music supergrupa, zaokružuje lineup INmusic festivala #17

Dunije, supergrupa koja okuplja tri vodeće hrvatske kantautorice - Dunju Knebl, Ninu Romić i Jelenu Galić - istražuju zaboravljene glasove žena i ostavljaju snažan trag na domaćoj glazbenoj sceni. Svaka od njih nosi svoju jedinstvenu glazbenu priču, a kada se udruže, njihov spoj suvremenog pristupa i dubokog poštovanja prema tradiciji stvara neodoljiv zvuk. Kroz svoje projekte, Dunije ne samo da istražuju bogatstvo hrvatske glazbene baštine, već je interpretiraju na način koji je svjež, emotivan i snažno prožet ženskom energijom. Njihova glazba spaja elemente world music-a i etna, a interpretacije tradicijskih pjesama donose novu dimenziju zaboravljenim glasovima žena čije su priče ostale neispričane. Kroz pažljivo odabrane melodije, duboko ukorijenjene u regionalne pjesmarice s područja Podravine, Međimurja i Hrvatskog zagorja, Dunije otvaraju vrata prošlih vremena i oživljavaju baladni karakter tih pjesama.

