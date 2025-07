Manje od mjesec dana do Sonusa

Završno odbrojavanje do Sonus Croatia 2025 je službeno započelo! Manje od mjesec dana je preostalo do 12. Izdanja omiljenog ljetnog festivala elektronike - a festival ne bi bio potpun bez legendarnog closing partija i nezaobilaznih Boat partija koji stvaraju njegovu magiju. U četvrtak 21. kolovoza, closing party u organizaciji Keep On Dancing brand partnera sa Ibize održat će se u klubu Kalypso i donijeti eksplozivan završetak tjedna, s izvođačima kao što su Cassy, Joseph Capriati (s posebnim 4-satnim završnim setom), Ohm Hourani, Ricardo Villalobos, Seth Troxler i Traumer. Morska veselja počinju ranije u tjednu uz energične Boat Partije - FJAAK u nedjelju 17., Lilly Palmer i GLIA u ponedjeljak 18., Fatima Hajji i Dejan Milićević u utorak 19., te Enzo Siragusa i Ani. u srijedu 20. kolovoza. Pripremite se za plesanje od izlaska do zalaska sunca - na moru i na plaži.

Sonus Croatia nudi stručno kuriran miks globalnih zvijezda i najboljih regionalnih izvođača na osunčanim obalama otoka Paga od 17. do 21. kolovoza 2025. U suradnji s industrijskim velikanima Time Warp, jedinim od najpoznatijih regionalnih event brandova We Love Sound i globalnim event brendom Insomniac, Sonus pruža nenadmašan spoj underground glazbe, putovanja i produkcije koja oduzima dah. Festivalske i dnevne ulaznice su sada u prodaji na https://we-love-sound.com/sonus-croatia Osigurajte ih na vrijeme prije nego poskupe. Ulaznice za Boat partije su dostupne na https://www.sonuscroatia.com/tickets/

Lineup za 2025. uključuje: Adam Beyer, ARTBAT, Ben Klock, Boris Brejcha, Deborah De Luca, Indira Paganotto, Joseph Capriati b2b Seth Troxler, Josh Baker, Mau P, Miss Monique, Nico Moreno, Reinier Zonneveld (live), Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Sven Väth, Vintage Culture i mnoge druge. Među festivalskim partnerima su Decibel Open Air (Italija), The Bassement (Madrid), Kiesgrube (Düsseldorf) i Keep On Dancing (Ibiza), kao i Space Miami, Factory 93 (Los Angeles), FUSE (London) i Nordstern (Švicarska).

Festival se odvija u legendarnim klubovima na plaži otoka Paga - Aquarius, Papaya, Kalypso i Noa Beach Club, pri čemu će potonji ugostiti posebnu plažnu pozornicu - Noa Beach Stage. Festival službeno počinje 16. kolovoza uz Opening Party u Aquariusu, gdje nastupaju osnivač etikete Easternderz East End Dubs, nizozemska house zvijezda Franky Rizardo i domaća podrška Elena Mikac.

Osim glazbe, otok Pag i šira regija Novalje nude brojne avanture: od slikovitih planinarskih staza i kristalno čistih uvala do adrenalinskih aktivnosti poput bungee jumpinga, jedrenja na dasci i quad vožnji. Smještajni kapaciteti uključuju luksuzne hotele s 5 zvjezdica, privatne vile, glamping i apartmane uz more.

Ne postoji bolji spoj glazbe budućnosti, prirodnih ljepota i kulturnog bijega od Sonus Croatia - uz podršku Hrvatske turističke zajednice #InspiredbyCroatia #CroatiaFullOfLife.

Preostale ulaznice dostupne su na:

https://we-love-sound.com/sonus-croatia